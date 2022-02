En weer zijn de prijzen van de koopwoningen gestegen, maar de hypotheekrente ook

Record na record verbreken de koopwoningen in Nederland. Hun waarde stijgt elke maand nog harder dan de maand ervoor. In december 2021 waren koopwoningen wel 20,4 procent duurder geworden vergeleken met het jaar ervoor. Zo'n sterke stijging was in meer dan veertig jaar niet voortgekomen, meldde het CBS. Vandaag komt het statistiekbureau met een stijging van 21,1 procent in januari. De berekeningen worden gemaakt op basis van verkochte woningen, die het CBS bestaande koopwoningen noemt.

Het aantal woningen dat vorige maand is verkocht ligt wel flink lager in vergelijking met januari 2021, blijkt uit onderzoek van het CBS en het Kadaster. Het Kadaster registreerde in januari 14.053 woningtransacties. Dat is bijna 43 procent minder dan een jaar eerder.

Deze daling komt deels door de gigantisch hoge prijzen. Veel mensen denken een keer extra na voordat ze hun huis te koop zetten. Die verkoop zal wel lukken, maar er moet meestal ook iets anders worden gekocht, en een geschikte woning vinden wordt steeds lastiger. Intussen is wel enige haast geboden voor wie wil verhuizen, want ook de hypotheekrente is aan een weg omhoog begonnen.

Rentestijging door groeiende economie

Hypotheekadviseur De Hypotheekshop meldt dat bijna alle geldverstrekkers de laatste weken hun tarieven hebben verhoogd. De rentestijging is een gevolg van een groeiende economie, de hoge inflatie en het mogelijk afbouwen van stimuleringsmaatregelen door de centrale banken. Het gemiddelde tarief voor een hypotheek waarbij de rente voor twintig jaar vast ligt, is nu 1,85 procent.

Als de hypotheekrente verder stijgt, en dat is wel de verwachting, wordt het voor kopers steeds moeilijker hoge bedragen te lenen. Het zou dan dempend kunnen werken op de prijsstijging van woningen. Maar dat is nu nog niet het geval. In januari waren de prijzen bijna 91 procent hoger dan tijdens het dal in 2013, toen de koopwoningenmarkt een dieptepunt bereikte.

Over heel 2021 lag de gemiddelde prijs voor een bestaande koopwoning op 387.000 euro. Dat is ook het hoogst sinds het CBS dit ging meten in 1995. Vergeleken met 2020 was de gemiddelde prijs 52.000 euro hoger. In twee gemeenten was de gemiddelde transactieprijs in 2021 lager dan een jaar eerder, dat was in Veere en Ameland.

De Nederlandse huizenprijzen zijn in december het sterkst gestegen in meer dan veertig jaar. Met een prijstoename van ruim een vijfde was het sowieso de sterkste stijging sinds het CBS in 1995 begon met het bijhouden van deze cijfers.