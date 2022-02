En weer staken de metaalbedrijven, maar leidt het ook tot iets?

Als elektro-engineer Rob Jobse op de fiets aankomt bij de partytent van vakbond FNV in Zevenaar, wacht hem een warm onthaal. Zo’n 25 kilometer heeft hij in de benen vanuit zijn woonplaats Bemmel. Met als eindbestemming een grijze parkeerplaats op een middelgroot industrieterrein.

Hij komt zich inschrijven voor weer een stakingsdag. Want met de nieuwe cao metaal en techniek wil het niet vlotten. Dat is niet zomaar een cao’tje: er vallen zo’n 320.000 werknemers onder, vooral werkzaam bij de kleinere installatie- en metaalbewerkingsbedrijven.

Lucy Lamers, bestuurder van FNV Metaal, herkent Jobse al van de vorige actiedag in Lent. Sindsdien is er weinig veranderd. Vakbonden FNV, CNV en De Unie willen nog steeds een loonsverhoging die toch op zijn minst voor koopkrachtbehoud zorgt. Werkgeverskoepel FWT ging niet verder dan 1,4 procent. Ook over extra loonsverhoging voor jongeren en regelingen voor oudere arbeidskrachten kwamen werkgevers en vakbonden niet tot elkaar..

Elke dag wel ergens raak

Gestaakt wordt er intussen alweer een maand of drie, via 24-uursacties verspreid over het land. Deze week ziet het er in Leeuwarden, Deventer, Hengelo en Wijchen grofweg net zo uit als vandaag in Zevenaar: met twee partytenten op een weinig zichtbare plek. Waarbij stakers zich komen aanmelden, om daarna weer snel huiswaarts te keren.

Het zijn de wrange vruchten van de coronacrisis, die massabijeenkomsten moeilijk maakt. Maar het roept ook de vraag op of dit werkgevers nu echt pijn doet. Het bedrijf waar Jobse werkt, heeft enkele tientallen werknemers. “De vorige stakingsdag waren we met z’n tweeën. Veel mensen in de werkplaats hebben het druk. En ook wel hart voor de zaak. Die vinden dan dat ze het niet kunnen maken om te gaan staken.”

Terwijl daar wat hem betreft toch echt wel aanleiding voor is. “Dan gaat het me niet eens zo om het salaris, maar om de waardering en de arbeidsvoorwaarden. In zijn algemeenheid lijkt het alsof dat de laatste jaren alleen maar minder wordt.”

Busjes op de snelweg

Dat gevoel leeft breed, constateert CNV-bestuurder Gerard van Dijk. “Kijk maar eens naar al die busjes die om zes uur al ‘s ochtends al vanuit het oosten naar de Randstad gaan”, schetst hij. “Eigenlijk moet die reistijd als extra werkuren geteld worden, maar dat gebeurt vaak niet. Daardoor maken mensen soms dagen van twaalf uur.”

Ook een salarissprong – met name voor de jongeren – is broodnodig, vindt FNV’er Lucy Lamers. “Het gaat hartstikke goed in de industrie, en werkgevers klagen over personeelstekorten. Maar doordat er nog steeds een minimumjeugdloon is in deze sector, kunnen jongeren elders vaak meer verdienen.”

Al die aanmerkingen ten spijt: de metaalacties voltrekken zich al drie maanden in de marge. Hoe zinvol zijn dit soort acties dan? Het is een kwestie van lange adem, benadrukken de vakbonden. “Een bedrijf dat een aantal stakers moet missen, gaat toch weer met de Metaalunie bellen of het al opschiet met die nieuwe cao”, aldus Van Dijk.

En, zo benadrukt Lamers, bij die andere metaal-cao is het vorig jaar ook gelukt. Bij deze ‘metalektro’-tak, die vooral bestaat uit de grotere bedrijven in de sector, kwam de doorbraak na een half jaar van dit soort estafette-acties. “Liever zijn we er sneller uit”, benadrukt ze. “We staken ook niet om het staken, maar om een fatsoenlijke cao. En dan is een salarisverhoging die de inflatie niet eens compenseert gewoon onvoldoende.”

‘5 procent kan niet’

Volgens Ron Follon, onderhandelaar namens werkgeversorganisatie FWT, is het eerdere cao-bod ‘niet in beton gegoten’. “Maar de bonden stellen ook eisen waar we simpelweg niet aan kunnen voldoen’, zo verwijst hij naar de aanvankelijke looneis van 5 procent. Nu de onderhandelingen zijn stukgelopen, ligt die formeel inderdaad weer op tafel.

Of die 1,4 procent van werkgeverszijde dan niet omhoog kan? “Dat kan ik op voorhand niet zeggen: het gaat om het totaalplaatje. Wij willen graag verder praten over een evenwichtig totaalpakket. Bijvoorbeeld met een regeling om vervroegd uit te treden. Natuurlijk is zo’n staking vervelend. Maar uiteindelijk komen we er altijd weer uit.”

