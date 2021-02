En weer nemen de kleine beleggers de grote jongens te grazen, nu met steun van Elon Musk

De zilverprijs op de financiële markten is flink gestegen, en dat kan zomaar komen door een oproep op sociale media. Kleine beleggers op het internetforum Reddit stelden vorige week voor om de zilverprijs op te stuwen. Dat is gelukt: maandag schoten zogeheten zilver-futures 10 procent omhoog, naar de hoogste prijs in acht jaar. Zo lijkt de gekte van afgelopen week rond beleggersacties en Wall Street een nieuwe wending te nemen.

Zilverhandelaar The Silver Mountain uit Baarn merkte in het weekend al dat de vraag enorm opliep. Directeur Rolf van Zahnen deed de webshop maandag tijdelijk dicht vanwege ‘extreme marktomstandigheden’. “Als dit zo doorgaat zal de levertijd gaan oplopen”, zegt hij. Klanten melden zich uit heel Europa. Van Zahnen noemt de ontwikkelingen fascinerend.

Amerikaanse hedgefondsen likken intussen hun wonden na een roerig einde van januari. Gewoonlijk proberen deze grote professionele speculanten de markt in hun voordeel te buigen. Nu kregen ze een koekje van eigen deeg, doordat kleine beleggers hun krachten bundelden. Een van de slachtoffers is Melvin Capital. Dit hedgefonds begon de maand januari met een vermogen van 12,5 miljard dollar. Ruim de helft is verloren gegaan, meldt de Wall Street Journal.

GameStop is het aandeel waarmee het begon. Deze Amerikaanse winkelketen voor computerspellen loopt niet lekker. Toch bracht de Reddit-groep Wall Street Bets de koers per aandeel omhoog van 35 dollar halverwege januari naar 343 dollar op vrijdag. Ook andere bedrijven werden tot hun eigen verbazing zeer gewild.

Achter deze acties zitten geen mannen in blauwe pakken. Een van de voorlopers is Keith Gill, 34 jaar, voormalig marketeer bij een verzekeraar. Hij draagt T-shirts en een rode hoofdband en zijn volgers kennen hem op internet als ‘DeepF—ingValue’.

Robinhood steunt de rijken

Steun krijgt Wall Street Bets van Elon Musk - wie anders. Die schudt de financiële sector wel vaker op met een berichtje, bijvoorbeeld over de toekomst van zijn autobedrijf Tesla. Vrijdag veranderde hij zijn Twitter-biografie in het woord ‘bitcoin’, waarna de digitale munt rap in waarde steeg.

Over hedgefondsen schreef Musk: “Je kunt geen huizen verkopen die je niet bezit. Je kunt geen auto’s verkopen die je niet bezit. Maar je kunt wél aandelen verkopen die je niet bezit!?” Musk noemt dat oplichterij en roept kleine beleggers op om de grote jongens te grazen te nemen. “Get Shorty”. Pak de beleggers die short gaan op aandelen, die dus speculeren op een dalende koers. Pak de hedgefondsen die zelf vaak de grens opzoeken en bedrijven in een kwaad daglicht zetten om geld te verdienen.

Steun kwam er ook vanuit het Amerikaanse Congres, toen de veelgebruikte beleggers-app Robinhood besloot om de handel in veelgevraagde aandelen te beperken. Gewoonlijk gaat daar de beurswaakhond over. Nu greep Robinhood eigenhandig in: gebruikers konden het aandeel GameStop alleen nog verkopen, niet meer kopen. De Democratische politica Alexandria Ocasio-Cortez noemde dat onacceptabel.

Hoe kun je jezelf Robinhood noemen en dan de handel stilleggen zodra de kleintjes winst maken en de rijken klem zitten? CEO Vlad Tenev ontkende op CNN dat hij had ingegrepen om zijn eigen grote geldschieters te beschermen. Maar een openbaar aanklager in Texas is een onderzoek begonnen naar Robinhood en ‘een clubje oligarchen’ die de vrije handel hebben belemmerd. Verder zegt de beurswaakhond handelsbelemmeringen te onderzoeken en kleine beleggers te willen beschermen.

Angry mob

Sommige analisten wijzen op de risico’s van sociale media voor de beurshandel. Wat als populisten hun volgers ertoe bewegen om als sprinkhanen op een aandeel te duiken? De hedgefonds-handelaar die had bekendgemaakt dat hij ‘short’ zou gaan op GameStop, werd naar eigen zeggen lastiggevallen door een boze menigte, een angry mob.

Anderen wijzen erop dat technologie de beurshandel steeds opnieuw verandert. Neem alleen al de komst van het internet in de jaren negentig. Speculanten en gokkers zijn er ook altijd geweest. Het is toch juist eerlijk dat particulieren nu kunnen binnenlopen door zo’n GameStop-gok?

Tegelijkertijd kunnen ze ook hun spaargeld kwijtraken, waarschuwt de voorzitter van de Amerikaanse beurswaakhond, Allison Herren Lee. “De extreme beweeglijkheid van bepaalde aandelenprijzen kan beleggers in potentie blootstellen aan snelle en ernstige verliezen, en tevens het vertrouwen in de markt ondermijnen.”



Hedgefondsen verdienen aan het verlies van de ander Hedgefondsen zijn grote beleggers die risico’s nemen om zoveel mogelijk winst te maken. Ze kunnen bijvoorbeeld geld verdienen door aandelen te lenen, tegen een kleine vergoeding, en die meteen te verkopen. Als de koers daalt, kopen ze die aandelen zelf, om ze terug te kunnen geven aan de uitlener, bijvoorbeeld een pensioenfonds. Als het verschil tussen verkoop- en aankoopprijs groot genoeg is, maken ze winst. De groep Wall Street Bets op sociaal platform Reddit besloot om zulke hedgefondsen tegen te werken en juist voor een prijsstijging te zorgen. Hierdoor liepen de verliezen van de professionele beleggers in hoog tempo op. Ze werden gedwongen om de aandelen tegen een veel hogere prijs te kopen. Door die aankopen liepen de beurskoersen weer verder op. Inmiddels is het zogenoemde Reddit-leger ook actief op de zilvermarkt.

