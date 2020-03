En toen knalden de beurzen weer omhoog

Het waren vooral de aandelen, die de laatste weken klap op klap kregen, die dinsdag opeens weer in trek waren. Het aandeel Shell steeg met maar liefst 22,5 procent, ING met 20,5 procent, staalconcern ArcelorMittal met 18,4 procent en ABN Amro met 15 procent: allemaal ongekende percentages.

Daarmee maakten ze een flink stuk goed van de enorme koersdalingen van de afgelopen maand. Maar gecompenseerd zijn die verliezen natuurlijk bij lange na niet. Shell, ING, ArcelorMittal en ABN Amro zijn nog steeds ruim 30 tot bijna 40 procent minder waard dan een maand geleden. De AEX-index, waar 25 fondsen deel van uitmaken, sloot gisteren op 461,73 punten. Dat is 25 procent lager dan een maand geleden.

Dow Jones: Sterkste stijging in een dag sinds 1933 De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag ook met stevige winsten gesloten. De leidende Dow-Jonesindex won bijna 11 procent, wat de sterkste eendaagse stijging betekende sinds 1933. Er zijn hooggespannen verwachtingen dat het historische noodpakket van de Amerikaanse regering door de Senaat wordt geloodst. Verder droeg ook het schrappen van investeringen door bedrijven zoals oliereus Chevron bij aan de positieve stemming. (ANP)

De enorme koersstijging was waarschijnlijk een gevolg van de steunoperaties die diverse landen en centrale banken aankondigden. De Amerikaanse centrale bank, de Amerikaanse regering, de Duitse regering en de landen van de G7 zeggen er alles aan te willen doen om een langdurige, diepe crisis te voorkomen. Eerder deed de Europese Centrale Bank en deden diverse Europese regeringsleiders hetzelfde.

Of de enorme koersstijging van dinsdag een periode van stijgende of stabiele (lees: niet-dalende) koersen inluidt, is ongewis. In het crisisjaar 2008 waren er ook een paar dagen met buitengewone koersstijgingen, maar de dagen met buitengewone koersdalingen waren talrijker, en de teneur was toen negatief. Dat geldt, vooralsnog, voor het coronajaar 2020 ook.

