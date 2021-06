En opeens is je woonhuis een bakkerij: veel meer bakkers door corona

Sinds kort is het krap in het Bredase appartement van Henri van Boxstel (33). In maart is hij zijn eigen bakkerij begonnen, Henri’s Home Bakery, en nu wordt zijn keuken in beslag genomen door een flinke werkbank en een grote professionele bakkersoven. Naast zijn baan als operationeel manager in een hotel staat Van Boxstel elke avond en op vrije dagen in de keuken om taarten, cupcakes en brownies te bereiden.

Dat begon met de tijd die vrij kwam tijdens de tweede lockdown afgelopen najaar. Van Boxstel: “Met corona ben ik meer gaan bakken als hobby, ter ontspanning. Ik merkte dat ik heel gelukkig word van het experimenteren in de keuken. Al snel gingen vrienden taarten bij me bestellen voor verjaardagen en ze zeiden dat ik er iets mee moest gaan doen. Ik vond het toen wel de stap waard om me in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Sindsdien is het snel gegaan.”

Honderden nieuwe bakkers

Van Boxstel is zeker niet de enige nieuwe bakker: sinds de zomer van vorig jaar zijn er veel bijgekomen in Nederland, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. In de tweede helft van 2020 hebben 402 bakkersondernemingen hun deuren geopend en in het eerste kwartaal van dit jaar waren dat er 238, het hoogste aantal in jaren.

De Nederlandse Brood- en Banketbakkers Ondernemers Vereniging (NBOV) denkt dat dat grotendeels aan de coronapandemie te wijten is. “Wij zien dat er steeds meer bakkers bij komen, die vooral vanuit huis bakken. Door de lockdowns konden of mochten veel mensen natuurlijk niet werken. Daardoor kwam er meer focus op hobby’s zoals bakken, en dachten mensen: zou ik daar ook brood in kunnen verdienen?”, vertelt NBOV-woordvoerder Martijn Verkerk.

De nieuwe bakkers zouden voordeel kunnen hebben van een versterkte positie voor de ambachtelijke bakker. Die draaide vorig jaar met 10 procent volumegroei en een toegenomen omzet van 14,7 procent een goed jaar, laten cijfers van onderzoeksbureau GfK zien. Het marktaandeel van de ambachtelijke bakker in de broodmarkt groeide dan ook van 15,9 procent in 2019 naar 17,3 procent in 2020.

Ook dat is een gevolg van de coronapandemie, vertelt sectoreconoom Nadia Menkveld van ABN Amro. “De trend is dat we meer thuiswerken en dus meer thuis zijn. De mogelijkheid om dan nog even langs de bakker te gaan, is daardoor groter. Daar komt nog bij dat mensen niet bij de horeca terecht konden, waardoor ze geld over hadden en dat vaker besteedden bij de speciaalzaak. Maar het probleem is dat ook veel bakkers aan de horeca leveren. Daardoor is de markt wel wat gekrompen.”

Zijn de gevestigde bakkers niet bang voor de concurrentie van de nieuwe bakkers? De NBOV denkt van niet. Verkerk: “Hoe meer ambachtelijke bakkers, hoe beter. De concurrentie houdt de ondernemers scherp, ik denk dat bakkers het alleen maar toejuichen. Daarnaast heb je de bakker en je hebt de bakker: de een bakt desembroden, een ander busbroden of tijgerbroden, en een ander is weer banketbakker. Zo zijn er allemaal verschillende doelgroepen.”

Op weg naar een overname

Bij de twee maanden oude banketbakkerij van Henri van Boxstel lopen de zaken in ieder geval goed: hij heeft naar eigen zeggen 8 à 9 bestellingen per week en is zelfs al bezig met een overname. Welk bedrijf dat is wil hij liever niet aan de krant vertellen – die primeur bewaart hij voor het lokale stadsblad. “Het is hoe dan ook een kans die ik niet kan laten liggen.”

Maar met een fulltime baan ernaast is het wel best aanpoten, vindt Van Boxstel. “Ik ga nu op mijn werk terug naar 24 uur, omdat ik het anders niet bolwerk. Het mooiste zou zijn als ik op een gegeven moment gewoon fulltime kan bakken.” De bakkerij ziet hij wel als tussenstation; zijn droom is om uiteindelijk een eigen hotel te openen.

Maar eerst richt hij zich op de overname. “Als dat rond is, hoef ik in ieder geval niet meer thuis te bakken. Dan komt er weer plek in de woonkamer en de keuken en wordt mijn huis weer gewoon een woonhuis.”

