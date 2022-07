Emigreren of in Nederland opnieuw beginnen? ‘Boeren wachten tot het zwaard van Damocles valt’

Boer Michiel (35) emigreert naar Canada: ‘Ik voel mij een politieke vluchteling’

Melkveehouder Michiel Rijfkogel emigreert met zijn gezin naar Canada. Binnen een half jaar verwacht de boer zijn visumaanvraag goedgekeurd te krijgen en daar een nieuwe onderneming te starten.

“De beslissing kwam niet van de ene op de andere dag. In 2019 zagen we met de boerenprotesten tegen de stikstofnormen al dat het de verkeerde kant op ging. Toen dachten we voor het eerst aan emigreren”, vertelt hij. “In Nederland hebben wij geen toekomst, omdat boeren zich constant moeten aanpassen aan regels die steeds veranderen, en dan alsnog niet weten of we het goed doen. Nu is de maat vol.”

De melkveehouder had 140 melkkoeien op twee locaties in Zuidoost Drenthe. Met het nieuwe beleid zou hij zijn stikstofuitstoot aanzienlijk moeten verlagen, omdat zijn onderneming aan natuurgebied grenst. “Het heeft twee jaar geduurd voor ik een van mijn locaties kon verkopen. Daar hebben we gelukkig best een goede prijs voor ontvangen, omdat we daar de juiste natuurvergunningen voor hadden.”

Toch deed het hem pijn om te moeten verkopen. “Het was voor ons een mooie plek om te werken. We hebben er veel plezier aan beleefd.” De tweede locatie van zijn bedrijf verkoopt de boer niet. Daar komen zijn ouders te wonen. “Bijna alle koeien zijn daar al weg, en dan is het einde bedrijf.”

Dat brengt gemengde gevoelens met zich mee. “Aan de ene kant kijk ik ernaar uit om een nieuw begin te maken in Canada, waar naar mijn gevoel veel meer respect is voor de boer en waardering voor de agrarische sector. Maar aan de andere kant voelt het ook alsof we dit doen omdat we in een hoekje worden gedreven door de politiek. Het voelt wel alsof ik een politieke vluchteling ben.”

Dat de boerenprotesten nu tot veel onrust leiden, vindt Rijfkogel begrijpelijk. “Het is jammer dat het zover heeft moeten komen, maar mensen zien hun hele leven in elkaar storten. Ze hebben niets meer te verliezen”, zegt hij. “De boeren hebben eerder gezegd: ‘als er niets verandert, dan worden de acties ook harder’. Zij voegen nu daad bij het woord. Daar heb ik begrip voor.”