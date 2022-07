Elon Musk koopt Twitter tóch niet

De meest veelbesproken overname van het jaar gaat niet door. Elon Musk zou Twitter kopen, maar trekt zich nu toch terug.

Tesla-baas Elon Musk stopt zijn poging om Twitter over te nemen. De deal, waar 44 miljard dollar mee gemoeid is, gaat niet door.

Dat de overname niet doorgaat, komt niet uit de lucht vallen. Half mei kwamen de eerste twijfels al. Musk tweette dat hij de overname in de wacht had gezet omdat hij meer wilde weten over spam- en nepaccounts op het platform. Twitter meldde dat die accounts goed zijn voor minder dan 5 procent van het aantal dagelijkse gebruikers. Maar Musk twijfelde aan dat percentage. Door alle onzekerheid liepen verschillende hooggeplaatste medewerkers weg bij het bedrijf, en nu is dit dispuut ook de reden voor Musk om zich terug te trekken.

Het aantal spamaccounts is van invloed op de winstgevendheid van Twitter, omdat deze accounts niet reageren op advertenties. Volgens Musk overtreedt Twitter door deze onduidelijkheid de fusieovereenkomst.

Musk zou een boete van een miljard dollar moeten betalen bij terugtrekking. Twitter wil nu via de rechter afdwingen dat de deal toch wel doorgaat.

Beruchte overname

Musk baarde flink wat opzien toen hij eind april aankondigde Twitter te willen kopen. De Tesla-topman heeft een reputatie als het gaat om wilde uitspraken en ideeën. Na het eerste bod hield Twitter de deur nog dicht. Sterker, Twitter tuigde direct een beschermingsconstructie op die kan verhinderen dat het bedrijf zomaar wordt overgenomen. Dat moest de directie vooral wat meer tijd geven om een goede beslissing te nemen. Er zouden nog zorgen zijn over hoe Musk de deal zou financieren.

Uiteindelijk lukte het Musk alsnog om de unanieme goedkeuring te krijgen van het bestuur van Twitter. Voor de overname zou Musk deels zijn eigen vermogen aanspreken, de helft zou moeten komen van leningen.

De overname werd al gauw veelbesproken, want moet je dat wel willen, een multimiljardair met een eigen sociale media platform? Musk bepleitte vooral de vrijheid van meningsuiting op het platform, dat iedereen zou moeten kunnen zeggen wat hij of zij wil. Mensenrechtsorganisaties uitten hun zorgen en vreesden dat Twitter zou veranderen in een platform voor hate speech.

Maar die zorgen zijn nu dus van de baan. Musk houdt de 44 miljard dollar in zijn zak en trekt zich terug. Al weet je het met deze onvoorspelbare miljardair nooit helemáál zeker.

