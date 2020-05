Elon Musk heropent, tegen de coronaregels in, zijn Tesla-fabriek: Arresteer me maar

Elon Musk wil niet langer wachten, de topman van autofabrikant Tesla heropent zijn fabriek in de staat Californië. Zonder toestemming van de lokale autoriteiten. In een uitdagende tweet schreef hij maandag zelf aan de productielijn te gaan staan. “Samen met alle anderen. Als iemand wordt gearresteerd, vraag ik of ze alleen mij meenemen.”

Tesla is restarting production today against Alameda County rules. I will be on the line with everyone else. If anyone is arrested, I ask that it only be me. — Elon Musk (@elonmusk) 11 mei 2020

Californië probeert de economie weer in gang te zetten. Maar Amerikaanse staten zijn opgedeeld in county's en Alameda County, waar de Tesla-fabriek staat, vindt de gezondheidsrisico's nog te groot. Gouverneur Gavin Newsom van Californië zei maandag dat een county bevoegd is om zelfstandig besluiten te nemen in de coronacrisis.

Op 23 maart moest de Tesla-fabriek in de plaats Fremont, nabij San Francisco, de deuren sluiten. Tesla stelt in een verklaring dat de autoindustrie cruciaal is voor de economie en heeft een lijst met coronamaatregelen opgesteld om het personeel gezond te houden. Dat de protocollen werken blijkt in China: de Tesla-fabriek in Shanghai draait alweer enkele maanden zonder problemen, stelt Tesla.

‘Corona-lockdown fascistisch’

Elon Musk maakt zich al langer kwaad. Bij de presentatie van de kwartaalcijfers, eind april, noemde hij de corona-lockdown ‘fascistisch’. Afgelopen weekend zei hij op Twitter Alameda County aan te klagen. Ook kondigde hij aan het hoofdkantoor te verhuizen van Californië naar de staat Texas of Nevada. “Of er productie in Fremont overblijft, hangt af van hoe Tesla in de toekomst wordt behandeld.”

Tesla is naar eigen zeggen de grootste werkgever in de maakindustrie van Californië. De fabriek in Fremont telt ruim 10.000 werknemers en in de hele staat heeft Tesla er 20.000. In totaal biedt de autosector van de Verenigde Staten ruim 835.000 mensen werk. De industrie is goed voor 6 procent van het bruto binnenlands product. De grote automakers van Detroit, General Motors, Ford en Fiat Chrysler, willen de productie volgende week maandag hervatten.

De kwestie illustreert de spanning tussen gezondheid en economie in de coronacrisis. Het Witte Huis hoopt de Amerikaanse economie weer snel in beweging te krijgen. Maar dokter Anthony Fauci van de coronawerkgroep van het Witte Huis waarschuwt maandag dat haast tot vermijdbare doden kan leiden.

Elon Musk staat bekend om zijn impulsieve acties. Vorig jaar tikte de toezichthouder van de Amerikaanse effectenbeurzen hem op de vingers toen hij koersgevoelige informatie twitterde. Begin deze maand noemde hij in een tweet de aandelenkoers van Tesla te hoog. Vervolgens zakte de marktwaarde van Tesla met 14 miljard dollar.

Lees ook:

Werkloosheid VS maakt enorme sprong, steunprogramma’s raken overbelast

De werkloosheid in de Verenigde Staten is in april omhooggeschoten naar het hoogste niveau in dik tachtig jaar, naar 14,7 procent.