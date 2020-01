Elektrisch vliegen in 2030. Kan dat wel?

Het is bijna niet te geloven, maar Wright Electric gaat het doen: een testvlucht maken in 2023 met een vliegtuig met een elektrische motor, waarin plek is voor 186 zitplaatsen. Daartoe begint Wright Electric nu met de ontwikkeling van een 1,5 Megawatt-elektromotor. In 2030 moet het elektrische vliegtuig Wright 1 echt gaan vliegen.

Dat stelden Wright Electric en luchtvaartmaatschappij easyJet vrijdag in een persbericht, maar kan dat wel? Sinds de discussie over de milieuschade van vliegen is losgebarsten is in ieder geval één ding helder: volledig elektrisch vliegen met een groot passagiersvliegtuig wil iedereen, maar is iets van de verre toekomst.

“Er staat niet iets onwaars in”, zegt Kees Wijnberg, manager luchtvaartuigen bij het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. Het persbericht kan wel de indruk wekken dat er al in 2023 een testvlucht wordt gedaan met een elektrisch vliegtuig, maar dat lijkt Wijnberg onwaarschijnlijk.

Hij leest erin dat het gaat om een testvlucht met een gewoon vliegtuig waarin een elektrische motor is ingebouwd. “Die functioneert dan samen met een gewone motor.”

Dat Wright en easyJet een elektrische vliegtuigmotor willen ontwikkelen is volgens Wijnberg een keuze die voor de hand ligt. “In Europa zie je deze ontwikkelingen ook. Airbus , Rolls Royce en Siemens hebben recent testen gedaan met een elektrische motor in een omgebouwd hybride vliegtuig. Zij zijn eigenlijk al een stapje verder.”

Zo nieuw is de ontwikkeling van een elektrische motor voor een vliegtuig dus niet. De vraag is vervolgens hoe je met alleen elektrische motoren een vliegtuig kan laten vliegen, zegt Wijnberg. “Het probleem is dat er heel veel energie nodig is om een vliegtuig de lucht in te krijgen. Die energie moet komen van batterijen, maar die zijn heel zwaar, terwijl een vliegtuig juist zo licht mogelijk moet zijn om te kunnen vliegen.”

Bekabeling

En dan is er nog het probleem van de bekabeling in een elektrisch vliegtuig, zegt Wijnberg. “De stroomdraden die nu in vliegtuigen zitten kunnen die grote hoeveelheden energie die van een elektrische motor afkomen helemaal niet aan. Je moet dus veel betere kabels hebben.”

Daarbij komt dat een vliegtuig altijd nog door een heel certificatieproces moet voordat het de lucht in mag. De veiligheidseisen zijn hoog in de luchtvaart. Wijnberg benadrukt dat hij de exacte plannen van Wright niet kent: “Maar ik kan me voorstellen dat er – als alles gunstig verloopt - in 2030 een prototype de lucht in gaat. Helemaal elektrisch of hybride. Maar met passagiers erin, dat wordt lastig.”

EasyJet kon geen verdere toelichting geven.

