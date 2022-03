Elektrificatie vrachtwagenvloot komt niet op gang

Het wil nog niet vlotten met de elektrificatie van het wagenpark in de transportsector. Er zijn te weinig mogelijkheden om te laden, de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk schiet tekort en er is een gebrek aan stekker-trucks met een groot rijbereik. Dat alles heeft weer gevolgen voor de bereidheid van transporteurs om te investeren in schoner rijden.

Dat melden de brancheverenigingen Rai Vereniging en Transport en Logistiek Nederland (TLN). “Het huidige elektriciteitsnet is volstrekt onvoldoende om aan deze toekomstige stroomvraag te voldoen”, stelt TLN. “Nu al zijn er regio’s waar ondernemers de komende jaren geen laadinfrastructuur kunnen aanleggen door gebrek aan netcapaciteit. Voor hen blokkeert dat dus de opschaling van elektrische vrachtauto’s.”

Terwijl haast is geboden. Rai Vereniging en TLN wijzen erop dat in het Nederlandse Klimaatakkoord staat dat vervoer met vracht- en bestelauto’s in grotere steden in 2030 niets meer mag uitstoten. De ambitie is dat tien jaar later alle nieuwe vrachtwagens in Nederland uitstootvrij zijn.

In 2025 uitstootvrij?

“Eigenlijk is het streven al om in 2025 zover te zijn”, zegt Machiel Bode, specialist transport, logistiek en mobiliteit bij ING. De bedoeling is dat milieuzones in steden voor vrachtverkeer dan al in werking gaan. Alleen voor vrachtwagens met een modernere - en dus schonere - dieselmotor mag dan een uitzondering worden gemaakt die geldt tot 2030.

Bode refereert aan een rapport uit 2019 dat hij namens de grootbank over het onderwerp schreef. “Daarin zijn wij uitgegaan van de vraag: hoe plausibel is het om een emissievrij wagenpark voor het transport op tijd voor elkaar te krijgen. De aanname was toen nog dat het wel goed zou komen als elektrische trucks net zo duur zijn in het gebruik als een truck die op diesel rijdt. Maar in dat plaatje gaat van alles mis.”

Volgens de sectorspecialist is er een wezenlijk verschil tussen een auto voor privégebruik en een zakelijke auto. “Bij gebruik voor privé kijk je wat het kost om een elektrische auto in je bezit te hebben. Een transportbedrijf kijkt wat het kost om zo’n truck te laten rijden. Dat is een ander rekensommetje dat je ook aan klanten moeten kunnen doorberekenen.”

Laden duurt erg lang

Net als de brancheverenigingen constateert ook Bode dat het grootste probleem schuilt in de gebrekkige laadinfrastructuur. “Er is te weinig zekerheid te krijgen over of dat op tijd op orde is. Het laden duurt ook veel langer dan tanken. Elektrische trucks zijn ook minder efficiënt inzetbaar. In feite heb je er meer van nodig omdat je er minder mee kan vervoeren terwijl ze een relatief klein bereik hebben. Al wordt er wel hard aan gewerkt door fabrikanten als Volvo en Renault. Die moeten ook wel omdat Europese regelgeving ook voor fabrikanten de druk op de ketel houdt.”

Op termijn is de verwachting wel dat stekker-trucks goedkoper zullen worden en verder zullen komen. En wellicht zijn de dure prijzen voor diesel een stimulans. Maar voorlopig zijn transportbedrijven volgens de brancheverenigingen ‘terughoudend’ met investeringen in elektrisch rijden. Afgelopen jaar kwamen er 67 elektrische vrachtwagens bij. Om het doel van 2030 te behalen, moet de komende acht jaar het aantal nieuw verkochte trucks groeien naar 4000 tot 5000 elektrische vrachtwagens per jaar.

TLN en Rai Vereniging roepen het kabinet op te komen met ‘stroomgarantie voor logistiek’. “Een concreet plan van aanpak waarmee de netwerkcapaciteit in lijn wordt gebracht met de stroombehoefte die volgt uit de geldende ambities voor elektrificatie van transport en logistiek.” Dat is volgens sectorspecialist Bode van ING ook weer niet zo ingewikkeld: “We hebben in 2030 minstens vijfduizend elektrische trucks nodig. Dan kan je nu precies uitrekenen welke laadcapaciteit je dan nodig hebt. Maar je moet er niet mee wachten tot 2029.”

Lees ook:

De aanwas van jonge vrachtwagenchauffeurs blijft uit. ‘Die zijn nu eenmaal minder van het uren maken’

Vrijwel iedere branche kampt met een schreeuwend tekort aan personeel. Hoe pakken de diverse sectoren dit probleem aan? Vandaag: chauffeurs gezocht.