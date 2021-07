Eindelijk weer werk aan de winkel voor beursstandbouwer Gielissen, maar nu ontbreekt het personeel

Dankzij de vaccinaties en het Europese coronapaspoort is er eindelijk weer werk aan de winkel voor de Eindhovense bouwer van beursstands Gielissen. Het bedrijf heeft momenteel veertig vacatures, waarvan er vijftien tot twintig dringend gevuld moeten worden. “De Rai is tot eind van het jaar volgeboekt”, zegt CEO André Hoeben. Een mooi vooruitzicht, al houdt hij zelf een flinke slag om de arm: “Alles staat of valt natuurlijk met hoe de deltavariant zich ontwikkelt”.

Maar toch, er is weer reden voor wat optimisme in de sector, die door de coronacrisis vorig jaar zwaar werd getroffen. Van de ene dag op de andere werden vak- en vakantiebeurzen overal ter wereld afgelast en in tegenstelling tot de horeca bleven de deuren van grootschalige bijeenkomsten vorige zomer potdicht. Eigenlijk is er nu pas zicht op verbetering.

Het is dat de regering snel met een steunpakket kwam en dat Gielissen meer doet dan alleen beurzen en evenementen, anders had het er somberder uitgezien, zegt Hoeben. Het bedrijf, ooit begonnen als een kleine timmerwerkplaats aan de Boschdijk in Eindhoven, bouwt naast beursstands ook interieurs van winkels, hotels en kantoren en was onder meer betrokken bij de renovatie van het Rijksmuseum. Bovendien heeft het bedrijf een eigen scheepswerf en renoveert het ook gebouwen.

Moeite om nieuwe mensen te vinden

Maar helemaal lukte het niet om ontslagen te voorkomen. Van de in totaal 340 mensen die het bedrijf in dienst had bij de vestigingen in Nederland, Duitsland, België, Engeland, Dubai en Amerika, bleven er 278 over. Een paar maanden geleden was Hoeben nog blij dat iedereen die hij moest ontslaan, al snel weer werk vond. Nu heeft hij, zoals zoveel Nederlandse ondernemers, verrassend veel moeite om nieuwe mensen te vinden.

Het landelijk vacatureniveau ligt op dit moment 8 procent boven het niveau van vóór de corona-uitbraak. Dat blijkt uit de maandelijkse data-analyse van vacaturesite Indeed. Er zijn uiteraard vooral veel meer vacatures in de horeca. “De grote vraag is nu waar de horeca mensen vandaan gaat halen”, zegt Arjan Vissers, verantwoordelijk voor de strategie bij Indeed. “Door de lockdown lijkt het erop dat horecamedewerkers hun heil ergens anders zijn gaan zoeken, met een dringend personeelstekort tot gevolg.”

Ook de evenementenbouwers, die vroeger maanden van huis waren en de hele wereld rondreisden, hebben inmiddels nieuwe banen gevonden, weet Hoeben. “Vroeger kregen ze als compensatie voor de lange werkweken in het buitenland en het weekendwerk tien weken vakantie in de zomer, als de beurzen stilliggen. Velen vonden dat aantrekkelijk, maar nu zijn ze iedere avond en ieder weekend bij vrouw en kind, en dat is ook veel waard.”

Nieuwe ideeën

De gedwongen stilstand had trouwens ook positieve kanten. “Wij zijn als bedrijf altijd op zoek naar nieuwe activiteiten. Maar vaak schiet de tijd erbij in om echt over nieuwe ideeën na te denken. Die tijd hadden we nu wel. Een idee dat daaruit voort is gekomen, is de optie om tijdelijke woningen in leegstaande kantoren te bouwen, bijvoorbeeld voor studenten.” Maar dat idee staat nog echt in de kinderschoenen, zegt hij erbij.

Hoe groot de belangstelling van klanten voor beurzen ook is, Hoeben realiseert zich terdege dat corona de opleving van de evenementensector best nog een keer de das om kan doen. “Het blijft afwachten.” Lastig daarbij is ook dat ieder land zijn eigen regels maakt. “Er is een woud van regelingen die steeds veranderen en waarbij het ene land wel een aanvullende test wil en het andere niet. Wat ik in de hele coronacrisis echt mis, is eenduidig beleid vanuit Brussel.”

