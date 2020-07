Eindelijk klinkt het verlossende ‘ja’: leden FNV stemmen in met uitwerking pensioenakkoord

Het FNV-parlement, het hoogste orgaan binnen de vakbond, had in principe twee weken geleden ook al zijn fiat kunnen geven, maar de leden vonden toen dat ze te weinig tijd hadden gehad om het akkoord goed te bestuderen. Daarbij ontbraken er een aantal stukken. Vandaar dat werd besloten de stemming over het akkoord, dat na elf jaar onderhandelen was bereikt en mede daardoor door alle betrokkenen als ‘historisch’ was bestempeld, uit te stellen. De leden wilden bovendien een ‘echte’ stemming, en geen digitale. Die stemming werd zaterdag in een hotel in Bunnik gehouden.

Het pensioenakkoord werd een jaar geleden gesloten door kabinet, werkgevers en vakbonden. Bij een stemming onder alle leden van de FNV stemde toen 75 procent voor. Ook een meerderheid in de Tweede en de Eerste Kamer stelden zich toen achter het akkoord op - de oppositiepartijen PvdA en GroenLinks verleenden hun steun. Over de praktische uitwerking is daarna nog een jaar onderhandeld.

De verwachting was dat het ledenparlement het akkoord zou steunen, al was er binnen de FNV hier en daar nog wel sprake van verzet. In het akkoord wordt niet alleen het nieuwe pensioenstelsel geregeld, maar zijn ook afspraken gemaakt over de (vertraagde) verhoging van de AOW-leeftijd en het eerder stoppen met werken voor mensen met een zwaar beroepen.

Nu het akkoord een feit is, is het woord aan kabinet en Kamers. Minister Koolmees moet het akkoord vastleggen in wetten. Die moeten opnieuw door de Tweede en Eerste Kamer worden behandeld. Of minister Koolmees het parlement tijdens het reces bijeen zal roepen, moet nog blijken.

