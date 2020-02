Eindelijk in één ruk met de trein naar Londen

De luchtvaart is gewaarschuwd: de directe treinverbinding tussen Amsterdam en Londen is vanaf 30 april eindelijk een feit. “De trein kan echt concurreren met het vliegtuig, nu hij niet alleen maar in een keer terug rijdt, maar ook heen”, zei NS-topman Roger van Boxtel dinsdagochtend vlak voor het vertrek van de eerste rechtstreekse trein vol journalisten en medewerkers van NS en Eurostar. De trein doet er vier uur en negen minuten over.

Al sinds april 2018 rijdt er vanaf Londen St Pancras Station een directe trein naar Amsterdam Centraal Station, maar de heenweg gaat gepaard met een overstap in Brussel, omdat reizigers daar door de paspoortcontrole van de Britse douane moeten. Deze onderbreking was nodig, omdat Verenigd Koninkrijk, Nederland, Frankrijk en België er bijna twee jaar over deden om een verdrag te sluiten over paspoort- en veiligheidscontroles in Nederland.

“Het duurde even door bureaucratisch gedoe, maar nu zijn we gelukkig af van die hinderlijke onderbreking in Brussel ”, zei minister Cora van Nieuwenhuizen van infrastructuur en waterstaat die naar Amsterdam Centraal Station was gekomen om de blauw-gele hogesnelheidstrein uit te zwaaien. Van Nieuwenhuizen heeft er vertrouwen in dat steeds meer mensen zullen kiezen voor de trein naar Londen in plaats van het vliegtuig. “Mensen laten klimaatverandering steeds vaker een rol spelen bij hun afweging. En op Schiphol moet je toch langer van tevoren aanwezig zijn dan hier, waar het allemaal wat kleinschaliger is. Bovendien stap je als je met de trein reist in het hart van Londen uit.”

Ook niet onbelangrijk is de prijs: “Ze bieden de reis aan vanaf 40 euro.” Wie graag die lage prijs wil betalen, moet er 11 februari, als de kaartverkoop van start gaat, wel als de kippen bij zijn, want de ervaring leert dat de reismomenten die 40 euro kosten snel uitverkocht zijn.

Paspoortcontrole

Anders dan bij de Thalys kan de reiziger bij de Eurostar niet vijf minuten van tevoren op het perron verschijnen. Na een veiligheidscontrole moet de reiziger eerst door de paspoortcontrole van de Koninklijke Marechaussee om Nederland te verlaten, waarna hij vervolgens zijn paspoort moet laten zien aan mensen van de UK Border Force voordat hij de trein in mag stappen.

Eurostar gaat de treinreis, nu hij eindelijk volwaardig is, aanprijzen met een flinke reclamecampagne. “De marketing voor deze treindienst wordt erg agressief”, zei Mike Cooper, ceo van treindienstverlener Eurostar. Volgens Cooper zullen veel mensen kiezen voor deze duurzame optie. “Door met de Eurostar te reizen heb je een kleinere voetafdruk.” Volgens Eurostar wordt er per passagier 80 procent minder koolstof uitgestoten dan bij een vergelijkbare vliegreis.

Sinds de lancering van de verbinding van de trein tussen Londen en Amsterdam heeft de Eurostar 500.000 passagiers vervoerd. Cooper verwacht dat dit fors zal groeien naar 500.000 passagiers in een jaar.

Hoewel de directe trein vanaf Amsterdam vanaf 30 april twee keer per dag de heenreis gaat maken, duurt het nog tot 18 mei voordat er ook reizigers in Rotterdam op de trein kunnen stappen. Ook was het eigenlijk de bedoeling dat er vanaf eind april drie treinen per dag direct door zouden rijden, maar om dit mogelijk te maken is vooralsnog niet voldoende marechaussee beschikbaar. Dit tot enige frustratie van Van Boxtel. “We hadden de extra marechaussee die daarvoor nodig is acht maanden geleden aangevraagd bij het ministerie, maar hoorden vorige week plotseling dat dit verzoek is blijven liggen. Toen heb ik mijn wenkbrauw wel even opgetrokken.” Van Boxtel heeft er vertrouwen in dat er in 2021 vier treinen per dag heen en terug naar Londen zullen rijden. Als de vier treinen vol zitten, gaat het in potentie om 7.200 reizigers per dag.

