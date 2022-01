Eind 2019 zat nog altijd bijna een miljoen werknemers zonder pensioenopbouw

Pensioen opbouwen bij de baas, dat klinkt voor veruit de meeste werknemers in Nederland nogal vanzelfsprekend. Toch is er nog altijd een forse groep voor wie dat niet opgaat.

Eind 2019 bestond die groep uit bijna één miljoen Nederlandse werknemers. Vooral jonge mensen met een flexibel arbeidscontract leggen niets opzij voor later via hun werkgever. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek.

De Vakcentrale voor professionals (VCP) noemt die aantallen ‘zorgelijk groot’, ook al geven ze de situatie weer van twee jaar geleden. De derde vakbond van Nederland probeert met andere bonden en werkgevers om ‘de witte vlek’, zoals de groep werknemers zonder pensioenopbouw heet, te verkleinen.

Om precies te zijn bestond de vlek eind 2019 uit 936.000 mensen. Dat is pakweg één op de zeven werknemers. En het zijn er meer dan in 2016, toen het nog ging om een groep van 856.000 mensen. Afgezet naar het totaal aantal werknemers ging het wel om ongeveer dezelfde verhouding.

Financieel gat

“Wij vinden dat er voor elke werknemer een pensioenregeling moet zijn”, reageert VCP-beleidsmedewerker Klaartje de Boer in een verklaring. “Op die manier voorkom je dat je bij pensionering in een financieel gat valt.”

De vakbond gebruikt de cijfers als aanleiding om opnieuw te pleiten voor een ‘gewoon normaal contract’, in plaats van een flexibele verbintenis. Meer dan de helft van de witte vlek – ruim een half miljoen mensen – had in 2019 een flexibel contract. Dat was drie jaar daarvoor niet veel anders.

Maar eind 2019 was het ‘aanvalsplan witte vlek’ dan ook nog niet van start gegaan. Dat kwam pas halverwege 2020 op papier en staat onder leiding van de Stichting van de Arbeid (waarin werkgevers en vakbonden samen zitting hebben). Onlangs stuurde de stichting een eerste voortgangsrapportage naar de staatssecretaris.

Geenpensioen.nl

Daarin kon ze onder meer wijzen op een nieuwe website – geenpensioen.nl – die werkgevers en werknemers moet helpen om een pensioenregeling op te tuigen als die er nog niet is. Die site heeft ook een meldpunt voor bedrijven die hun personeel geen regeling aanbieden.

Verder is een belangrijke verandering sinds 2019 dat de uitzendsector afscheid gaat nemen van de lange wachttijd voordat pensioenopbouw intreedt. Dat gebeurde bij uitzendcontracten binnen de uitzend-cao pas na een half jaar. In de nieuwe cao, die zojuist is ingetreden, is die wachttijd teruggedrongen naar acht weken. Alleen al daardoor zal de witte vlek direct kleiner worden, schreef de Stichting van de Arbeid.

Pensioenpremies weer omhoog Voor circa 1,8 miljoen werkenden gaat de pensioenpremie dit jaar omhoog. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Het Financieele Dagblad en PensioenPro naar de premies van bedrijfstakpensioenfondsen. Werknemers die dit jaar meer gaan betalen voor hun pensioen, voelen dat direct in de portemonnee. Net als hun werkgevers. Die nemen doorgaans twee derde van de premie voor hun rekening. Een hogere premie gaat uiteindelijk ten koste van de ruimte om lonen – in deze tijd met hoge inflatie – te laten stijgen.

