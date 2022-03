Eigenaren van Russische supermarkten krijgen haatreacties: ‘Ze denken je hebt een Russische supermarkt, dus je bent slecht’

De afgelopen week kreeg Alex Chavdrouk een paar onaangename telefoontjes. De eigenaar van de Russische supermarkt Moskva in Hilversum werd gebeld door onbekenden die zeiden dat hij dood moest. “Dat ik moest oprotten uit Nederland en dat mijn kinderen, nouja, vervelende dingen.”

Het zijn mensen die boos zijn over de oorlog in Oekraïne. En dat afreageren op ondernemers die Russische spullen verkopen. Chavdrouk: “Misschien dat ze op internet zoeken naar Russische winkels. En dan gewoon beginnen met vloeken, vloeken, vloeken, vloeken en dan hop snel ophangen”, zegt hij over hoe dat gaat.

Als ze niet meteen zouden ophangen kon de bijna 60-jarige Chavdrouk uitleggen dat hij zelf uit Oekraïne komt. Dat zijn winkel nu een centrum is geworden voor hulpacties voor slachtoffers van deze oorlog. Dat hij spullen verzamelt en eten en drinken, voor de mensen daar. Voor de kinderen en de opa’s en oma’s.

Russen krijgen problemen op werk, kinderen worden gepest

“Maar ze luisteren niet. Ze vragen niet wie ik ben of hoe ik er in sta. Ze denken je hebt een Russische supermarkt, dus je bent slecht. Maar meer dan de helft van mijn klanten komt uit Oekraïne. En de Russische klanten willen ook geen oorlog", zegt hij. Waarom een Oekraïner eigenlijk een Russische supermarkt heeft? “Ik heb deze winkel van de vorige eigenaar overgenomen, en de naam nooit aangepast. Dat was nooit een probleem.”

Ook Olga Chamova, eigenaresse van de Russische specialiteitenwinkel Vjatka in Groningen kreeg de afgelopen dagen haatreacties. “Ik hoor ook van mensen met een Russische afkomst dat ze nu problemen hebben op hun werk en dat Russische kinderen worden gepest, dat is heel erg.”

Zelf kreeg ze te maken met schreeuwende mensen en wat vervelende e-mails. En ergens begrijpt ze wel dat het mensen hoog zit. “Mensen zijn overspoeld met emoties. De oorlog is ook erg. Er worden mensen gedood en dat is niet goed. Maar wij hebben daar ook geen invloed op”, zegt ze.

Boeketten

Op Facebook plaatste ze onlangs een video van zichzelf waarin ze aangedaan vertelt over wat ze heeft meegemaakt. Ze probeert uit te leggen hoe belangrijk het is dat alle nationaliteiten met elkaar blijven praten, elkaar steunen. En hoe ze zelf haar steentje probeert bij te dragen door te doneren, spullen in te zamelen.

De laatste dagen krijgt ze vooral veel positieve reacties, zelfs boeketten. Waarvan eentje met een kaartje met de tekst: ‘Beste Olga, heel veel sterkte in deze moeilijke tijd. ‘Ik hoop dat je weet dat veel Nederlanders echt wel meeleven met de Russische bevolking!’

Bij Telega, een Russische supermarkt in Beverwijk hebben ze geen last gehad van boze mensen. Datzelfde geldt voor de Utrechtse supermarkt Slavjanski Dvor. Bij Bogatir, een Russische supermarkt in Rotterdam willen ze liever niet over dit onderwerp praten.

Importproblemen?

Voor de import van producten zijn de meeste Russische winkels verrassend genoeg niet geheel afhankelijk van Rusland. Zowel in Utrecht als in Beverwijk laten ze weten dat een groot deel van - voornamelijk vlees- en vriesproducten - uit Duitsland komt. Andere Russische items kunnen ook in de Baltische staten worden gekocht.

Andrei, de eigenaar van Slavjanski Dvor die zijn achternaam niet wil geven uit angst dat zijn familie in Rusland daar problemen mee krijgt, wijst wel één groot schap aan die hij straks niet meer kan vullen. Links met rijen wafels en koekjes uit Oekraïne, het land waar zijn zussen wonen. Rechts met populaire bonbons uit Rusland, waar zijn ouders en zijn broertje leven. “Op is op”, zegt hij.

