Een Zoomborrel om één jaar thuiswerken te vieren: ‘We maken er wat van’

Met een vloeiende beweging schenkt hij een speciaalbiertje, Affligem blond, in een glas. Deze week is het precies een jaar geleden dat Wessel Winkelhuijzen uit Oud-Beijerland voor het eerst vanuit huis zijn werk moest doen. “Zat ik dan achter de keukentafel", blikt hij terug.

Dat het al een jaar duurt, daar wilde zijn werkgever bij stilstaan met een digitaal feestje. “Om met collega’s te reflecteren, ze te bedanken voor hun inzet”, legt Winkelhuijzen uit, terwijl hij de hapjes uit het opgestuurde borrelpakket uitpakt en op zijn bureau uitstalt.

Ortec, het softwarebedrijf waarvoor hij werkt, telt zo’n duizend medewerkers in dertien landen. De afdeling van Winkelhuijzen bestaat uit zestig man personeel. Ze zijn gespecialiseerd in het bouwen van software die bedrijven kan helpen met het maken van een slimme planning. Bijvoorbeeld het inroosteren van personeel.

Kantoor digitaal exact nagebouwd

Voordat thuiswerken de norm werd, was Winkelhuijzen drie keer per week bij zijn klanten te vinden, en was hij daar niet, dan zat hij op kantoor. Maar door de uitbraak van het coronavirus heeft hij sinds maart drie klanten bezocht en is hij één keer naar kantoor geweest.

Tijdens deze digitale borrel met zijn afdeling is het net alsof hij weer even terug is. Hij ontmoet zijn collega's namelijk in een virtuele wereld die zijn werkgever heeft laten bouwen. En in die wereld is het kantoor waar hij werkt exact nagebouwd. De op afstand aanwezige collega’s kunnen elkaar op de achtste verdieping dan ook ontmoeten bij de virtuele bar. Met de pijltjestoetsen op hun toetsenbord lopen ze rond, via de microfoon in hun computers en headsets praten ze met degenen naast wie ze digitaal staan. Afstand houden hoeft hier niet.

Het thuiswerken heeft voor hem en zijn collega’s voor- en nadelen, wordt al snel duidelijk als ze in kleinere groepjes praten over hoe het hen afgaat. Niet meer in de file staan, altijd op tijd thuis voor het eten en meer tijd met de kinderen, dat vindt hij zelf de pluspunten van het thuiskantoor. Maar voor collega’s die bij het bedrijf zijn begonnen in coronatijd lijkt het hem pittig. “Zij kennen niemand in het echt.”

Wessel Winkelhuijzen op de eerste thuiswerkdag in maart 2020. Beeld Arie Kievit

Bovendien vergt thuiswerken discipline. Thuiswerkexperts, onder wie onderzoekers van TNO, adviseren een strakke dagindeling, voldoende pauzes en beweging en regelmatig contact met collega’s. Toch blijkt dat voor veel thuiswerkers lastig. Slechts 27 procent maakt een dagplanning, 42 procent zorgt voor voldoende beweging – dat wil zeggen, minstens één wandeling of fietsrit buiten – en het contact met collega’s neemt af.

Thuiswerken is een blijvertje Het thuiskantoor blijft ook na corona wel bestaan. Kantoormeubelspecialist Ahrend liet een onderzoek uitvoeren onder de 200 grootste werkgevers van Nederlanden. Wat blijkt? Negen op de tien denken dat hun medewerkers, weliswaar optioneel, minimaal één dag per week structureel gaan thuiswerken. Ruim de helft verwacht dat dit twee of drie dagen zal zijn.

Om die reden trekken werkgevers, zoals die van Winkelhuijzen, alles uit de kast. Digitale feedbackmomenten, het stimuleren van de wandel-app Ommetje, thuisdisco’s en digitale vrijmibo’s. Ondernemers spelen daar weer op in door borrelpakketten aan te bieden. In het pakket van Winkelhuijzen zit een speciaalbiertje, wijn, fris, een alcoholvrij drankje en wat chips en nootjes. Zijn collega’s kregen hetzelfde.

Met het biertje in zijn hand maakt hij een proostgebaar naar zijn beeldscherm. Een echte borrel is niet te evenaren, maar dit is een leuk alternatief.

