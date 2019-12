Een vrouw aan de top? Daar heeft een bedrijf twee jaar last van

Bedrijven die een topvrouw aanstellen, worden daarvoor gestraft op de beurs. Twee jaar lang lijdt de waarde van de onderneming onder de benoeming van een topvrouw. Dat blijkt uit nieuw onderzoek onder 1644 beursgenoteerde bedrijven. Met de prestaties van de onderneming, of die van de vrouw aan het roer, heeft die waardedaling weinig te maken. Wél met de beeldvorming onder aandeelhouders.

Dat schrijven onderzoekers Isabelle Solal en Kaisa Snellman van de vooraanstaande managementopleiding Insead in Frankrijk. Hun artikel ‘Women Don’t Mean Business? Gender Penalty in Board Composition’ is gepubliceerd in het recentste nummer van het tijdschrift Organization Science.

Er is geen relatie tussen de winstgevendheid van een bedrijf en het ­geslacht van de CEO, stellen zij vast. Toch reageert de financiële markt negatiever op een vrouw dan op een man. Voor elke vrouw die wordt toegevoegd aan het bestuur gaat gemiddeld 2,3 procent van de waarde van het bedrijf verloren. Die daling is nog groter voor bedrijven die nadrukkelijk een sociaal beleid voeren voor de organisatie. Als deze bedrijven een vrouw benoemen, daalt de waarde van de onderneming met 6 procent. Het duurt twee jaar tot dit effect is verdwenen.

Voor hun onderzoek hebben Solal en Snellman de blik gericht op de Verenigde Staten. Zij onderzochten de relatie tussen diversiteit van het bestuur en de waarde van 1644 aandelen van bedrijven die van 1998 tot 2011 in de VS op de beurs werden verhandeld. Ze verzamelden naam en geslacht van alle bestuurders en koppelden die aan de financiële prestaties en de scores van hun bedrijf op het sociale vlak.

Een bedrijf dat een topvrouw aanstelt, geeft volgens de onderzoekers het signaal af dat sociale doelen belangrijk zijn en dat maximale winst dus geen topprioriteit is. Dit maakt deze bedrijven minder populair ­onder aandeelhouders. Zo loopt de marktwaarde van het bedrijf terug.

Om deze verklaring te toetsen, deden de wetenschappers een aanvullend experiment. Ze legden tweehonderd studenten en alumni van een businessschool een persbericht voor van een fictief bedrijf. Daarin werd de benoeming van Jack Smith óf van Marilyn Clark als bestuurslid aangekondigd. Deelnemers kregen hetzelfde persbericht, alleen deze bestuurdersnaam varieerde.

De proefpersonen beoordeelden Marilyn en Jack gelijk op hun capaciteiten. Dat is niet zo gek, want ze hadden dezelfde biografie. Wel werd het bedrijf verschillend beoordeeld. “Mensen dachten dat het bedrijf dat Marilyn benoemt zijn sociale prestaties wil verbeteren, en minder om maximale aandeelhouderswaarde geeft dan het bedrijf dat Jack benoemt”, schrijven Solal en Snellman in een aanvullend stuk in Harvard Business Review.

In september pleitte de Sociaal-Economische Raad voor steviger maatregelen om meer vrouwen en mensen met een niet-westerse ­migratieachtergrond in de top van het Nederlandse bedrijfsleven te krijgen. De Tweede Kamer stemde gisteren voor een bindend vrouwen­quotum in de toezichthoudende ­raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven.

Een man en een vrouw aan het roer bij DSM

Maandag maakte chemie- en voedingsbedrijf DSM bekend dat een man en een vrouw samen de positie zullen overnemen van vertrekkend topman Feike Sijbesma. Geraldine Matchett and Dimitri de Vreeze worden ‘co-CEO’s’. DSM wil het percentage vrouwelijke leidinggevenden ­laten stijgen van 19 naar 25 procent volgend jaar.

Solal en Snellman geven toe dat hun bevindingen niet erg bemoedigend zijn voor voorstanders van meer vrouwen in de zakenwereld. Die voorstanders zijn ervan overtuigd dat bedrijven met een divers bestuur beter presteren. In werkelijkheid worden deze bedrijven door de markt gestraft.

Daarom is het belangrijk dat ­bedrijven de benoeming van een vrouw als bestuurder op de juiste wijze framen, schrijven Solal en Snellman. Ze moeten aandeelhouders geruststellen dat financiële doelstellingen van het grootste belang zijn en weinig nadruk leggen op diversiteit. Benoem capabele vrouwen zónder te benoemen dat ze vrouw zijn.

