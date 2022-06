Een uurloon boven de 14 euro: met betere betaling wil Schiphol het tekort aan personeel te lijf

Luchthavenwerkers op Schiphol gaan er flink op vooruit. Zij krijgen meteen al een zomertoeslag, met terugwerkende kracht zelfs, en vanaf september een heel jaar lang een ‘Schipholtoeslag’. De meesten komen daarmee uit op een uurloon van rond of boven de 14 euro bruto, een vurige wens van vakbond FNV. Tot nu toe bleven ze vaak onder de 11 euro steken. FNV’er Joost van Doesburg is ‘zeer content', zijn CNV-collega Erik Maas spreekt van een ‘historisch akkoord'.

De bonden en de Schiphol-directie werden het dinsdag eens en kwamen een dag later met de details van het akkoord naar buiten. De druk was groot, want Schiphol kampt met een groot personeelstekort, met als gevolg lange wachtrijen en een enorme werkdruk voor het personeel. Niemand ontkent dat de lage lonen, de onregelmatige werktijden en de onaangename omstandigheden daarin een rol spelen: een baan op Schiphol heeft weinig te bieden. “Hier word je werkend arm”, zegt Van Doesburg.

Het akkoord moet daar verandering in brengen. Het gaat over duizenden beveiligers, grondafhandelaars (zoals bij de bagage en de check-in) en schoonmakers. Die werken niet rechtstreeks voor Schiphol, maar voor bedrijven die door de luchthaven zijn ingehuurd. De klacht van de bonden was al jaren dat die bedrijven, om de order van Schiphol binnen te slepen, elkaar beconcurreerden op prijs, met steeds schralere lonen als gevolg.

‘Echt een omslag in denken’

De Schiphol-directie toonde zich lange tijd niet al te gevoelig voor die klacht. Maar na de meivakantie, toen de chaos groot was, liet Schiphol-topman Dick Benschop al doorschemeren dat hij een andere koers wilde varen. Niet alleen met een betere beloning, maar ook door opnieuw te overwegen of al dat werk wel uitbesteed moet worden.

Over dat laatste zijn nog geen concrete afspraken gemaakt, daar wordt komende tijd een ‘sociale standaard’ voor opgesteld. Van Doesburg verwacht dat Schiphol zich nu zelf gaat bekommeren om de luchthavenwerkers, en dat niet meer overlaat aan de ingehuurde bedrijven. Ook CNV-onderhandelaar Erik Maas ziet ‘echt een omslag in denken’.

Al die luchthavenwerkers profiteren daar meteen van. Ze krijgen vanaf deze week al een zomertoeslag van 5,25 euro per uur, en die geldt ook voor de twee weken van de afgelopen meivakantie. De Schipholtoeslag bedraagt 1,40 euro. Ook is afgesproken dat woon-werkverkeer met het openbaar vervoer voortaan volledig wordt vergoed.

Dit akkoord helpt ‘het werk op onze luchthaven aantrekkelijk te houden’, zegt Benschop. Maar het komt te laat om de verwachte personeelstekorten in de zomervakantie op te lossen, voegt Van Doesburg daaraan toe. “Het helpt wel om mensen die nu al op Schiphol werken vast te houden, zodat de werkdruk niet nóg groter wordt.”

