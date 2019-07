Een uitvaart is relatief duur in Nederland (maar vergeleken met Japan nog altijd een koopje)

Nabestaanden in Japan moeten flink in de buidel tasten bij het overlijden van een dierbare. Voor een gemiddelde Japanse uitvaart wordt omgerekend zo’n 19.200 euro neergeteld, en daarmee is Japan het duurste land ter wereld als het om uitvaarten gaat. Een begrafenis in Nederland is ook behoorlijk prijzig. Met een gemiddelde prijs van 7500 euro is Nederland duurder dan andere westerse landen, blijkt uit onderzoek van de vergelijkingssite Uitvaartverzekering.nl.

Dat de kosten in Japan zo hoog zijn, komt volgens Koen Kuijper van Uitvaartverzekering.nl doordat de dood een belangrijk onderdeel is van de Japanse cultuur. “Een uitvaart gaat er gepaard met diverse rituelen en gebruiken. Eerst is er een wake, daarna een crematie en daarna nog een begrafenis van de asresten. Tussendoor zijn er allerlei plechtigheden. Dat drijft de kosten flink op.”

Het bijzondere aan de Japanse uitvaart is dat familieleden en vrienden geld geven aan de nabestaanden als bijdrage voor de uitvaart, weet Kuijper. “Dit is doorgaans zo’n 40 tot 80 euro per persoon. Daardoor blijft de uitvaart betaalbaar voor de nabestaanden.”

Dure grond

De hoge uitvaartkosten in Nederland zijn te danken aan de relatief hoge lonen en de beperkte ruimte voor graven. “De arbeidskosten en grafkosten zijn daardoor hoger”, stelt Kuijper. Andere factoren die de prijs van een uitvaart bepalen zijn het gemiddelde inkomen van de burgers en de nationale cultuur, tradities en gebruiken. Ook de bevolkingsdichtheid speelt een rol.

Soms verschillen de uitvaartkosten ook per regio in grote landen. Met name in stedelijke gebieden wordt meer betaald voor een laatste rustplaats. “In veel grote steden, zoals New York, Moskou en Peking is de grond vaak zo duur dat de grafkosten voor veel mensen niet meer zijn te betalen.” De gemiddelde prijs in de Verenigde Staten ligt op 7600 euro, vergelijkbaar met Nederland dus.

In veel andere westerse landen liggen de kosten aanzienlijk lager, zoals in Canada met 5810 euro, Italië met 5600 euro, Australië met 4430 euro en het Verenigd Koninkrijk met 4140 euro. Goedkoop is het in Mexico met 580 euro. Ook in Rusland kost een uitvaart niet veel: gemiddeld 720 euro, blijkt uit statistieken van de Russische Kamer van Koophandel, die door de vergelijkingssite zijn geraadpleegd. Begraven is nog altijd de gebruikelijkste uitvaartvorm in Rusland.

De keuze voor een crematie of begrafenis heeft meestal niet met de kosten te maken, maar vooral met geloof en cultuur. In Nederland kiest 65 procent van de bevolking voor een crematie. Dat was in 1980 omgekeerd: toen koos 65 procent van de Nederlanders nog voor een begrafenis.

