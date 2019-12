Een thuiswerkende vrouw geeft eerder ook de planten even water

Verschrikkelijk vond Ben Cerigo (30) de negen-tot-vijf-mentaliteit in zijn laatste vaste baan. Sinds september werkt hij als zzp’er vanuit huis in Amsterdam. “Freelancen is echt fantastisch.”

Cerigo is een van vele thuiswerkende software-programmeurs. In 2018 werkten zeven op de tien ICT’ers in Nederland deels of geheel vanuit huis, meldde het CBS vorige week. Maar het zijn niet alleen ICT’ers: over de gehele linie wordt thuiswerken steeds populairder. Vorig jaar telde Nederland 3,3 miljoen mensen die wel eens thuis werken, een half miljoen meer dan in 2013.

Bijna tweederde van de thuiswerkers is hoogopgeleid en werkt vaak in sectoren als energie, financiële dienstverlening of ICT.

Onbedoelde genderongelijkheid

Vooral vrouwen zijn meer gaan thuiswerken, meldt het CBS. Dat is belangwekkend, meent hoogleraar sociologie Tanja van der Lippe van de Universiteit Utrecht. “Want vrouwen die thuiswerken, gaan meer zorgen”, vertelt Van der Lippe. “Als vrouwen meer gaan thuiswerken, leidt dat tot een onbedoelde gender­ongelijkheid.”

In vijf jaar tijd steeg het percentage thuiswerkende mannen van 37 naar 38 en dat van vrouwen van 32 naar 35. Mannen werken vaker thuis, maar vrouwen maken een inhaalslag. De omwenteling heeft al plaatsgevonden onder zzp’ers die veel vanuit huis werken: mannen stegen met één procent naar 51, vrouwen van 48 naar 52.

Maar zelfs als de cijfers voor beide seksen hetzelfde zouden stijgen, zou ongelijkheid toenemen, meent Van der Lippe. “Thuiswerken kan leiden tot meer conflict tussen werk en privé, omdat de rollen door elkaar gaan lopen”, zegt zij. “Je gaat toch even de vaatmachine uitruimen of de planten water geven. Het blijkt dat vrouwen meer werk-privé-conflict ervaren dan mannen. Dat betekent minder balans, en dus ook minder welzijn, geluk en gezondheid.”

Als hij pauze neemt, ruimt hij op in huis

ICT’er Cerigo ervaart weinig conflict. “Ik ben iemand die goed kan focussen, mijn probleem is eerder dat ik soms vergeet pauzes te nemen.” Wel ruimt hij vaak op in huis, wanneer hij pauze neemt.

Naast werk en privé beïnvloedt thuiswerken ook de productiviteit. Ten positieve. Van der Lippe: “Sociale ruiltheorie zegt: als jij iets mag van je baas, dan wil je ook iets teruggeven. Dus werknemers die thuis mogen werken, willen meer presteren”. Toch is het voor de loopbaan beter om wel op het werk te zijn, weet de hoogleraar. “Want het nadeel is dat wat ze thuis doen minder zichtbaar is. Bovendien worden mensen alleen productiever, als ze een déél thuiswerken. Eén dag, ja, maar drie kan te veel worden.”

Wie thuiswerkt mist nog twee belangrijke dingen, zegt Bernard Nijstad, hoogleraar besluitvorming en organisatiegedrag. “Het eerste is impliciete kennis. Dat zit ‘m in dingen die je niet kunt uitleggen, die je moet meemaken. Vooral beginners die het vak moeten afkijken, hebben dit nodig. Het tweede is sociale binding. Het is moeilijk vertrouwen te kweken via elektronische communicatie, weten we uit studies.”

Het nadeel van altijd op kantoor zitten, is dat iedereen hetzelfde gaat denken. “Je hebt meer aan veel contacten die je weinig spreekt, dan aan het omgekeerde. We hebben baat bij nieuwe gezichtspunten.”

