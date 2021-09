Een tennisbaan of volkstuin op het dak van een datacentrum: ‘We kunnen schaarse grond veel efficiënter benutten’

Zijn er te veel datacentra?

Als het gaat over de ‘verdozing’ van Nederland worden distributiemagazijnen en datacentra meestal op één hoop gegooid. Dat is niet terecht, stelt de branchevereniging van datacentra, Dutch Data Center Association (DDA). “De bebouwde oppervlakte van datacenters in Nederland is ruim 200 hectare, terwijl distributiecentra 4000 hectare en kassen zelfs zo’n 11.000 hectare innemen”, zegt Stijn Grove, directeur van DDA.

Dat datacentra stroom vreten wordt volgens hem ook overdreven: “Ze nemen nog geen half procent van het totale Nederlandse energieverbruik voor hun rekening, terwijl bijna iedereen er uren per dag gebruik van maakt”. Volgens Grove gebruiken we – mede door de populariteit van streamingdiensten als Netflix en Spotify – steeds meer data. “Onze hele economie en samenleving worden steeds meer digitaal. Dat zal voor een aanhoudende vraag naar datacentra zorgen.”

De vergunning voor een nieuw datacentrum in Zeewolde – waar weerstand tegen is – is in behandeling. Het zou gaan om een megahub voor Facebook. Critici vragen zich af waarom zulke buitenlandse giganten hun wereldwijde data uitgerekend via de Hollandse polder moeten regelen. Grove: “Omdat Nederland een logistiek knooppunt is. We liggen centraal en dat is ook voor data efficiënter. Vergelijk het met Schiphol. Toch vindt de grootste groei van onze branche nu buiten Nederland plaats.”

Binnen Nederland kopen datacentra vaker groene stroom in en gaan bedrijven en instellingen steeds efficiënter met grond om, vertelt Grove. “Bedrijven sluiten hun eigen centra en besteden hun databeheer uit. En de overheid is in korte tijd van 64 kleine naar vier grote professionele datacentra gegaan en heeft daarmee de helft kunnen besparen aan energie. Wat niet wegneemt dat het nog beter kan en dat we moeten blijven nadenken over de impact van onze branche.”