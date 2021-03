Een stadswandeling als ruggensteun voor de horeca: ‘Eten en wandelen is wat je voornamelijk doet in coronatijd’

“Mensen beginnen met een kopje koffie, maar als het later wordt en het is zo lekker weer als nu, willen ze alcohol”, zegt Moufdi Ezrayedi, eigenaar van Onze Victor’s Espresso in Haarlem. “Het restaurant waarin wij met onze koffiebar zitten verkoopt de flesjes dicht en vraagt klanten of ze die thuis willen nuttigen.” Maar drankjes thuis opdrinken is niet het idee van Stadswandeling023 in Haarlem.

Op de twee uur durende route – van de Grote Markt voorbij het Frans Hals Museum, door het Frederikspark, langs het water weer terug naar het centrum – lopen mensen langs vijf horecatenten waar ze met korting koffie, brownies en soep kunnen scoren. Dit soort wandelingen worden in twintig steden georganiseerd, van Leeuwarden tot Maastricht.

Wie mee wil doen, moet snel zijn. Als de tickets voor het weekend in de verkoop gaan, zijn ze binnen de kortste keren uitverkocht. Voor 3,50 euro krijgen de wandelaars in Haarlem een pakketje met daarin de route, een quiz, opdrachten en feiten over de stad.

Coronasteun

Bij het Amrâth Grand Hotel Frans Hals, dat ook aangesloten is bij Stadswandeling023, zijn (vega)bitterballen voor 5 euro te koop.

Bij de kortingsdeals wordt vanwege de coronaregels geen alcohol aangeboden. Maar het hotel verkoopt wel gin-tonic. Volgens de gemeente Haarlem mogen alleen zwak-alcoholische dranken worden aangeboden als to-go-consumptie.

Het Amrath Hotel in Haarlem is aangesloten bij Stadswandeling023 en biedt kroketten en (vega-)bitterballen aan. Beeld Olaf Kraak

Horecazaken moeten iets doen om mensen te trekken. Volgens de Koninklijke Horeca Nederland zijn veel ondernemers in de problemen gekomen omdat de coronasteun die ze van de overheid zouden ontvangen met zestien weken is uitgesteld. De brancheorganisatie heeft daarom een zaak aangespannen tegen de staat. De gemeente ziet de stadswandelingen als “een goede manier om toch iets mogelijk te maken voor de horeca, uiteraard met strikte inachtneming van de coronaregels”.

Deelnemers kunnen een route kopen, maar mogen zelf bepalen wanneer ze de wandeling maken. Wel houden de wandelaars zich vaak aan de tijden waarin de kortingsdeals geldig zijn. “We hebben geen tijdsblokken, maar personeel van horecatenten moet wel tijd hebben om zich voor te bereiden”, zegt Kelly Matthijsen, die de wandelingen in Haarlem organiseert. “Daarom zijn de deals niet de hele dag geldig.” Ze denkt dat het succes zit in de “herontdekking van iets leuks doen”. “We verkopen vijftig routes per dag en verkopen elke week uit”, zegt ze. “Zowel wanneer het zonnig is als wanneer het sneeuwt.”

De stadswandeling is een initiatief van Kim ten Have en Lianne Verkerk, die in oktober vorig jaar in Amsterdam begonnen met Stadswandeling020. Ten Have, zelf ervaring in de horeca, kwam op het idee toen ze enkele dagen na de aankondiging van de tweede lockdown een wandeling maakte door haar buurt De Pijp. “Er was zo veel open voor take-away”, vertelt ze. “Hoe leuk zou het zijn als horecaondernemers hun kwaliteit kunnen laten zien en dat combineren met wandelen, dachten wij.”

Spreiding

Volgens Ten Have verdelen de deelnemers zich goed over de stad. “We hebben routes met elf stops, dus er is spreiding over verschillende zaken.” Horecaondernemer Ezrayedi merkt op dat er wel groepjes blijven hangen op de kade aan het Spaarne. “Toevallig zijn er nu mensen van de gemeente bezig ‘houd afstand’ op straat te spuiten”, zegt hij.

Zarah Pattianakotta uit Den Bosch doet mee aan de Haarlemse stadswandeling en maakt een stop bij Brownies&downieS. Beeld Olaf Kraak

Zarah Pattianakotta uit Den Bosch doet de wandeling met vriendin Kim Bergen die in Amsterdam woont. “Eten en wandelen is wat je voornamelijk doet in coronatijd”, zegt Pattianakotta. “Dit is een super combi daarvan.” Met een pakketje aan opdrachten (zoek de hertjes op in De Hout) en feiten over de stad (wist je dat Haarlem tweeëntwintig hofjes heeft?) lopen ze door de binnenstad. Waar de ene horecatent een tafeltje met wat snacks heeft staan, pakt de andere uit met een barbecue waar broodjes met pulled beef worden verkocht.

Stadswandelaars Leon Tor en zijn vriendin komen net van Brownies&downieS, waar je de versgebakken lekkernijen al op straat ruikt. Ze luisteren naar het devies om niet voor de onderneming te blijven hangen en nuttigen hun zoetigheden met hun benen over de kade. “We treffen het met het weer”, zegt Tor. Als de wolken voor de zon trekken, wordt het direct kouder.

Het Theehuis de Haarlemmerhout, in het Frederikspark, heeft de aanwas van Stadswandeling023 niet per se nodig. De gasten staan in de rij en zijn allemaal op eigen houtje gekomen. “Het is lekker weer, dus is het druk”, zegt medewerker Marijne van der Wielen. “We hebben deze dagen hard nodig.”

