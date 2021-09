Een spaartaks, ook voor wie zijn geld niét belegt? ‘De belastingdienst zet mensen voor het blok’

De tienduizenden mensen die de laatste jaren bezwaar maakten tegen de spaartaks, officieel de box 3-heffing, wachten nog op een uitspraak van de Hoge Raad. Die moet voor iedereen in een keer duidelijk maken of die gehate spaartaks, waarin mensen worden belast alsof ze rendement halen uit hun vermogen, door de beugel kan óf inderdaad in strijd is met het recht.

Het duurt nog wel even voordat die uitspraak komt, maar daar gaat de Belastingdienst niet op wachten. De fiscus eist namelijk dat al die bezwaarmakers nu al hun individuele bezwaar doorzetten. Ze moeten laten zien waarom zij voor zichzelf vinden dat ze te veel hebben betaald. Dat konden ze tot uiterlijk dit weekend doen, anders trekt de fiscus hun bewaar weer in. Tot ongenoegen van de Bond voor Belastingbetalers. De fiscus zou moeten wachten op het oordeel over de heffing van de Hoge Raad, stelt voorzitter Jurgen de Vries. Vier vragen over de spaartaks.

Wat is de spaartaks precies?

De fiscus gaat ervan uit dat mensen hun geld vanaf een bepaalde vermogensgrens, sinds dit jaar staat die op 50.000 euro, beleggen. En daar dus rendement aan overhouden. Over dat veronderstelde inkomen moeten zij vervolgens belasting betalen.

Het punt is dat lang niet iedereen belegt. Veel mensen stallen hun spaargeld gewoon op een spaarrekening. En daar valt tegenwoordig helemaal geen rendement uit te halen, nu spaarrente iets uit het verleden is. De inkomsten uit het vermogen van deze spaarders zijn dus veel lager dan de fiscus veronderstelt. Dus betalen zij in werkelijkheid te veel belasting.

Vanwege de massale onvrede hierover heeft het ministerie van financiën samen met de Bond voor Belastingbetalers zes van de tienduizenden mensen die de voorbije jaren bezwaar maakten tegen de spaartaks geselecteerd. Die zes zaken zullen helemaal worden doorgeprocedeerd tot de hoogste rechter, de Hoge Raad, om eens en voor altijd duidelijk te maken of deze manier van belastingheffing wel mag.

Waar is de Bond voor Belastingbetalers boos over?

De fiscus onderscheidt de bezwaren in twee delen: de algemene rechtsvraag of de spaartaks wel mag en de individuele vraag of de heffing inderdaad een ‘buitensporige last’ is voor de bezwaarmaker. De Belastingdienst wil vraag twee nu al beoordelen, nog voordat de Hoge Raad zich heeft uitgesproken over vraag een. Mensen konden tot uiterlijk dit weekend laten weten of ze hun eigen bezwaar doorzetten of intrekken. De Belastingbond vindt dat de fiscus moet wachten op het oordeel van de Hoge Raad. Bezwaarmakers worden nu voor het blok gezet, vindt de bond.

Waarom vindt de Bond dat de fiscus de zaken moet aanhouden?

Mensen komen voor een lastig dilemma: individueel procederen is moeilijk, kost veel tijd en loopt misschien ook wel uit op een rechtszaak, met alle kosten van dien. Dus gezamenlijk heeft de voorkeur. Maar het bezwaar intrekken is ook niet ideaal. Want stel nou dat de Hoge Raad over een tijdje oordeelt dat de spaartaks inderdaad in strijd is met bijvoorbeeld het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, wat een reële kans is. Dan is het nog geen uitgemaakte zaak dat de belastingplichtigen ook hebben gewonnen.

Want ook de wet zal moeten veranderen. En op de stoel van de wetgever gaat de Hoge Raad niet zitten, verwacht de belastingbond. In dat geval, zegt voorzitter De Vries, zou het rechtsorgaan mensen kunnen adviseren om hun eigen bezwaar door te zetten, met het oordeel van de Hoge Raad als steuntje in de rug. Maar dat kan dan niet meer, als hun eigen bezwaar al is ingetrokken. Die vrees is niet onterecht. Twee jaar geleden zei de Hoge Raad in een andere zaak tegen de heffing al dat de spaartaks oneerlijk is, maar dat betekende niet dat mensen ook hun te veel betaalde geld terugkregen.

Mag de belastingdienst dit zomaar doen?

Ja. De fiscus beroept zich op de Algemene wet bestuursrecht en zegt niet anders te kunnen dan de bezwaren zo snel mogelijk te behandelen. Sympathiek is het misschien niet, zegt Edwin Heithuis, hoogleraar fiscale economie aan de Universiteit van Amsterdam. De fiscus zou de bezwaren ook mogen aanhouden tot na het oordeel van de Hoge Raad, aldus Heithuis. Misschien is het dan helemaal niet meer nodig dat mensen individueel bezwaar maken.

