Een scheiding hakt erin, ook op het werk

Ook het werk lijdt onder een scheiding. Gescheiden mensen melden zich in de twee jaar na hun relatiebreuk veel vaker ziek, zeggen vaker dat ze hun werk verwaarlozen en voelen zich vaker psychisch vermoeid, leeg aan het einde van de werkdag of al moe als ze ’s ochtends opstaan.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van eigen gegevens uit enquêtes en cijfers van TNO. Vooral de verschillen in ziekteverzuim vallen op. In het jaar na de scheiding gaat het ziekteverzuim bij vrouwen omhoog van 5,7 naar 9,3 procent. Mannen lijden er in het eerste jaar iets minder onder, maar opvallend genoeg neemt bij hen het ziekteverzuim in het tweede jaar toe, terwijl het bij vrouwen dan afneemt. Al met al ligt het verzuim in die eerste twee jaar na de breuk bij gescheiden mensen 45 procent boven dat van mensen die bij elkaar blijven.

Hetzelfde patroon blijkt uit de antwoorden op de vraag of ze hun werk weleens verwaarlozen omdat de omstandigheden thuis hen te zeer bezighouden. Vrouwen doen dat vaker dan mannen, maar bij mannen neemt dat aantal in het tweede jaar na de scheiding toe, terwijl het bij vrouwen afneemt.

Alle ballen in de lucht

Hoezeer een scheiding erin hakt, blijkt ook uit de aard van het werk. Mensen die gescheiden zijn, hebben daarna veel vaker werk met een flexibel aantal uren of een tijdelijk contract. Onder mannen stijgt het percentage met zo’n flexibele arbeidsrelatie van 9 naar 16, onder vrouwen van 13 naar 22. Om alle ballen in de lucht te kunnen houden, werken mensen na een scheiding ook vaker nog buiten kantooruren om, ’s avonds of in het weekend.

Uit eerder onderzoek van het CBS bleek al dat er vooral voor vrouwen veel verandert op het gebied van werk. Veel vrouwen beginnen rond een scheiding met werken en zijn daardoor na een scheiding economisch zelfstandig geworden: vooral degenen die minder dan het bijstandsniveau van een alleenstaande verdienden gaan meer uren werken. Met name oudere moeders gaan meer werken.

Maar er zijn ook vrouwen die stoppen met werken na een scheiding, veel meer dan gescheiden mannen. Die gaan vaak wel korter werken, maar dit effect verdwijnt na verloop van tijd.

Ook de verschillen in koopkracht zijn groot. Vlak na de scheiding valt die bij vrouwen vaak ver terug, bij mannen niet. In de jaren daarna krijgen vrouwen wel meer te besteden. Dat is niet alleen aan hun inkomen uit werk te danken, maar ook aan het feit dat ze weer gaan samenwonen. Vijf jaar na de scheiding zijn alleen vrouwen zonder nieuwe partner financieel slechter af dan daarvoor.

