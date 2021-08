Een nieuwe stad op de plek van Tata Steel: een ‘onvoorstelbaar realistisch’ plan

Het is een driest plan, en provincie en gemeenten zien er niets in. Maar een projectontwikkelaar houdt vol: waarom geen nieuwe stad op de plek van Tata Steel?

Stel, dat we Tata Steel in IJmuiden gewoon uitkopen en overnemen. En stel, dat we de staalfabrieken voor een groot deel ombouwen tot fabrieken voor biobased producten. En stel nou, dat we op een ander deel van de 850 hectare grond die Tata Steel in beslag neemt 60.000 woningen bouwen, met daarnaast nog 400 hectare natuur.

Het lijkt een driest plan. Maar stel, dat het kán. Dan is de IJmond in één klap af van een sterk vervuilende industrie, met uitstoot van stoffen die misschien zelfs kankerverwekkend zijn. En heel Nederland zet dan een forse stap op weg naar de klimaatdoelen. Want Tata Steel stoot per jaar twaalf miljoen ton CO2 uit, net zoveel als 40 procent van de uitstoot van al het wegverkeer.

Anonieme buitenlandse investeerder

Projectontwikkelaar Pieter van Duijn (67) uit Wijk aan Zee gelooft erin. Sterker nog, via ’s werelds grootste advocatenkantoor en begeleid door overname-adviseur Marktlink deed hij al een bod. Dankzij een anonieme buitenlandse investeerder kon hij – afhankelijk van de onderhandelingen over hoe Tata het gebied oplevert – twee tot vier miljard euro bieden.

De directie van Tata Steel Nederland wees het bod meteen van de hand. “Wij hebben een andere toekomst voor het bedrijf voor ogen”, zei een woordvoerster begin maart tegen het Noordhollands Dagblad.

Geen cent van de overheid

Maar daarmee is de kous niet af, denkt Van Duijn. Hij weet dat de Indiase bazen van Tata Steel nauwelijks toekomst zien in hun Nederlandse poot. Toen de overnamegesprekken met de Zweedse staalfabrikant SSAB begin dit jaar stukliepen – in het geruchtencircuit gingen toen bedragen rond tussen de twee en zeven miljard – heerste dan ook alom teleurstelling, in India én in IJmuiden.

Een schets van hoe Havenstad IJpoort er in 2028 ongeveer uit zou moeten zien. Beeld Pieter van Duijn projecten

Intussen moet er, alleen al om te verduurzamen, fors worden geïnvesteerd in IJmuiden. Daarvoor liggen nu twee plannen op tafel. Tata Steel zelf wil CO2 opslaan in lege gasvelden onder de zeebodem. Maar volgens vakbond FNV biedt dat hoogstens tijdelijk soelaas en daarom stelt de bond voor over te stappen van productie op kolen en ‘grijze’ stroom, naar productie op groene stroom, aardgas en later waterstof. Voor beide plannen is staatssteun nodig, al gauw honderden miljoenen euro’s.

Van Duijn ziet er een kans in. Want om te beginnen is het maar de vraag of de Europese Unie al die staatssteun wel goedkeurt, zegt hij. Daar komt bij dat ook mét die steun niet zeker is of het aantal banen bij Tata Steel op de langere termijn op peil blijft. “Voor mijn plan heb ik geen cent nodig van de overheid. En niet alleen zullen de huidige 9000 banen bij Tata behouden blijven, rond die 60.000 nieuwe woningen en 1,7 miljoen vierkante meter bedrijfsruimte is er werk voor nog eens 45.000 mensen.”

Marktpartijen in de rij

Hoe ziet dat plan er dan precies uit? Stap één is de overname van Tata Steel, met name de grond. Wat er aan industrie overblijft – vooral de hightech-activiteiten op het noordelijk deel van het terrein – moet via een management buy out in bezit komen van de huidige directie en het personeel. In het zuiden, langs het Noordzeekanaal, is plek voor biobased productie van bijvoorbeeld hennepbeton en cross-laminated timber (kruislaaghout) voor de bouw. Al deze groene industrie moet genoeg zijn om het Tata-personeel werk te bieden.

Daarnaast moet er een nieuwe stad van 60.000 woningen verrijzen, in hout gebouwd en half koophuis, half sociale huur. ‘Havenstad IJpoort’ noemt Van Duijn die stad, en dat is geen toeval, want voor een aantal rekensommen heeft hij de kunst afgekeken van Haven-Stad, de nieuwe wijk die Amsterdam gaat bouwen.

Met het hele project is 25 miljard euro gemoeid, heeft Van Duijn berekend. Alleen de overname van Tata Steel is financieel gezien een obstakel - maar daar is dus al een investeerder voor. Voor de bouw van woningen zullen marktpartijen bij wijze van spreken in de rij staan, verwacht hij.

Al het verkeer van en naar die nieuwe stad maakt wel een tweede Velsertunnel nodig. De aanlegkosten zijn in die 25 miljard verdisconteerd. “Anders word je afhankelijk van besluiten van de Tweede Kamer, en dan gaat het heel lang duren.”

‘Op dit moment niet haalbaar’

Daarmee is misschien de grootste hindernis genoemd: het kabinet én de provincie én de drie betrokken gemeenten steunen de plannen niet. Van Duijn vroeg al de nodige vergunningen aan bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (waarin provincie en gemeenten samenwerken), maar kreeg te horen dat die niet in behandeling worden genomen: hij bezit de grond niet en is dus geen ‘belanghebbende’.

Ook Stef Blok, sinds mei demissionair minister van economische zaken, houdt de boot af. Vanwege het gebrek aan steun bij provincie en gemeenten en ook omdat Tata Steel zelf er niets inziet, ‘lijken deze plannen op dit moment niet haalbaar’, schreef hij in juni aan de Tweede Kamer.

Havenstad IJpoort zorgt trouwens niet voor verduurzaming, maar slechts voor verplaatsing van de staalproductie, voegde Blok eraan toe, en dat is ‘niet in lijn met de doelen uit het klimaatakkoord’. “Vanuit de Rijksoverheid zie ik op dit moment dan ook geen ruimte om steun te verlenen aan dit plan.”

Des te beter dat Havenstad IJpoort geen overheidsgeld nodig heeft, reageert Van Duijn. Hij kijkt uit naar 9 september, als de Tweede Kamer over de toekomst van Tata Steel spreekt. “Uiteindelijk is de situatie niet houdbaar. Zo’n vervuilende industrie in zo’n dichtbevolkt gebied, waar nog zoveel geld in gepompt moet worden. Vergeleken daarmee is mijn plan onvoorstelbaar realistisch.”

