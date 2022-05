Een nieuw cruiseschip wordt vandaag in Rotterdam gedoopt. Is dat een feestje waard?

Het is feest in de haven van Rotterdam. Prinses Margriet doopt maandag het nieuwe cruiseschip van de Holland Amerika lijn, de ‘Rotterdam VII’. Daarbij vliegt traditiegetrouw een fles champagne tegen het schip. Maar lang niet iedereen is in een feeststemming door de komst van het enorme schip dat bijna 300 meter lang is en plek heeft voor 2668 passagiers.

“Ik wil de schepen het liefst zo ver mogelijk de stad uit”, zegt Bauke Visser. Visser is als onderzoeker verbonden aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam en volgens hem veroorzaken de cruise-industrie en het bijkomende massatoerisme veel milieu- en klimaatschade. “De gemeente Rotterdam heeft onvoldoende oog voor de negatieve effecten van de scheepvaart”, stelt hij.

De gemeente Amsterdam wil vanaf 2030 alleen nog uitstootvrije cruiseschepen in de haven toestaan. Van die tendens lijkt in Rotterdam nog geen sprake en dat stoort Visser. Hij maakte daarom zijn eigen kosten-batenanalyse. Aan de hand van cijfers van het RIVM en het Planbureau voor de Leefomgeving heeft hij berekend dat de uitstoot van stikstof alleen al voor ongeveer 557.000 euro aan milieuschade per schip kan veroorzaken.

Uitstoot in perspectief

Dat getal moet wel in perspectief geplaatst worden, vindt Mark Bolech, onderzoeker bij TNO. Hij onderzocht de milieubelastende emissies, zoals stikstof, fijnstof en zwavel, door cruiseschepen in de haven van Amsterdam. De luchtvervuiling lijkt mee te vallen, zegt hij. Het wegverkeer in de stad en het vlieg- en wegverkeer rond Schiphol stoten veel meer schadelijke stoffen uit. Volgens Bolech wordt ongeveer 1,5 procent van de luchtverontreiniging in Amsterdam veroorzaakt door cruiseschepen.

Wel levert de cruisesector een aanzienlijke bijdrage aan de uitstoot van CO2, ziet Eke Eijgelaar. Hij doet aan de hogeschool Breda University of Applied Sciences onderzoek naar de impact van toerisme op klimaatverandering en berekent de uitstoot van vakanties van Nederlanders. Een gemiddelde cruisevakantie stoot 2200 kilo CO2 uit. Dat is maar liefst het dubbele van een gemiddelde vakantie met het vliegtuig, en meer dan zes keer zoveel als een buitenlandse vakantie met de auto.

Het vorige schip met de naam MS Rotterdam is in 2020 aan een ander cruisebedrijf verkocht door Holland America Line. Het heet nu MS Borealis. Op de foto ligt het aan de Wilhelminakade in Rotterdam in 2020. Beeld ANP, Koen van Weel

Tegelijkertijd zijn er veel schone ontwikkelingen, meent Mai Elmar, directeur bij Cruise Port Rotterdam. Zo varen nieuwe schepen vaker op vloeibaar aardgas (lng) in plaats van diesel. Ook kunnen steeds meer schepen gebruikmaken van walstroom. Hierdoor kunnen schippers hun motoren in de haven uitschakelen, omdat zij elektriciteit van de kant halen.

Oude schepen

In de praktijk worden die duurzame technieken nog maar weinig gebruikt. Van de 250 schepen die Visser heeft onderzocht, varen er slechts vijf op lng. En hoewel het gebruik van lng zorgt voor minder luchtvervuiling, is de winst wat betreft de CO2-emissies beperkt, weet Eijgelaar.

Bovendien kiezen rederijen vaak niet voor duurzaam, maar voor goedkoop. Toen in 2015 strengere zwavelnormen werden ingevoerd, gingen schepen niet varen op schonere brandstof, vertelt Eijgelaar. In plaats daarvan werden ze uitgerust met nieuwe schoorsteenfilters. “Dat was de goedkoopste optie.”

Ook over het gebruik van walstroom heeft hij zo zijn bedenkingen. Zelfs in de haven staat het stroomverbruik van een schip gelijk aan dat van een stad van 200.000 inwoners. Een enorme belasting voor het stroomnet dus. “Ik ben benieuwd of het haalbaar is om aan die extra stroomvraag te voldoen”, aldus Eijgelaar.

Opbrengst voor de stad

Maar enkel naar de negatieve effecten kijken volstaat niet, vindt Elmar. Schepen zijn goed voor de economie, benadrukt ze. Daarbij bestaat wel onenigheid over wat het zeecruisetoerisme de stad daadwerkelijk financieel oplevert. Cruise Port Rotterdam gaat uit van een gemiddelde besteding van 95 euro per persoon. Alle bestedingen bij elkaar leveren ongeveer 1 miljoen euro per schip aan extra omzet op.

Volgens Visser klopt die berekening niet. Hij zegt dat weinig passagiers het schip verlaten, omdat het eten aan boord gratis is. Daarbij komt volgens Visser een groot deel van de bemanning uit lagelonenlanden, die vooral geld willen sparen. Zelf rekent hij met 40 euro per passagier.

Maritiem econoom Albert Veenstra vindt het lastig om de precieze opbrengsten te berekenen. In veel rapporten worden verschillende bedragen genoemd. “Meer discussie en transparantie lijkt mij in deze sector daarom erg van belang.”

Het college van Rotterdam heeft in maart 2022 unaniem ingestemd met de aanleg van walstroom en het verlengen van de vergunning voor cruiseschepen om in de haven van Rotterdam tot 2044 aan te meren. Binnenkort neemt de gemeenteraad hierover een definitief besluit. De Rotterdamse wethouder Arjan van Gils (havens) is meermaals om een reactie gevraagd, maar heeft niet gereageerd.

