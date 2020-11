Een nieuw bedrijf beginnen? De meeste ondernemers durven het niet meer aan

Een nieuw bedrijfje beginnen, de meeste (aspirant)-ondernemers beginnen er niet meer aan. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag presenteert. In het derde kwartaal van dit jaar zijn 46 duizend nieuwe bedrijven opgericht. Dat is 16 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar, toen nog 54 duizend nieuwe ondernemingen werden opgericht.

In het eerste kwartaal van dit jaar leek er nog weinig aan de hand. Het CBS signaleerde nog een toename van het aantal ondernemingen, maar in het tweede kwartaal was sprake van een lichte daling. Het derde kwartaal is andere koek en laat in flinke keldering in het aantal beginnende bedrijven zien. Sterker nog, de grootste daling in acht jaar.

Vooral in de reisbranche gaat het hard. Het aantal nieuw opgerichte reisbureaus en reisorganisaties kromp met bijna de helft ten opzichte van 2019. Het aantal nieuwe reisinformatie- en reserveerbureaus daalde zelfs met 65 procent. Ook in het personenvervoer over de weg daalden de bedrijfsoprichtingen aanzienlijk (61 procent). Daaronder vallen bijvoorbeeld het busvervoer en taxibedrijven.

In de specialistische zakelijke dienstverlening en in de bouw loopt het evenmin storm. Daar zijn – in vergelijking met het derde kwartaal van vorig jaar – 1540 minder bedrijven opgericht. Daarna volgen de zorg (1200 minder oprichtingen), het onderwijs (1170 minder) en cultuur, sport en recreatie (1045).

Horeca en reisbranche zwaar getroffen

In de horeca was de afname van het aantal startende ondernemingen 35 procent in vergelijking met een jaar geleden. Die ontwikkeling komt niet uit de lucht vallen: horecaondernemingen worden, net als de reisbranche, hard geraakt door de coronamaatregelen. Binnen de horeca zijn er vooral minder cafés bijgekomen (45 procent), ziet het CBS. Het aantal nieuwe restaurants en eetgelegenheden ligt 35 procent lager dan een jaar terug.

Ook in de sportsector durven ondernemers het niet goed aan een nieuwe zaak te beginnen. Daar daalde het aantal bedrijfsoprichtingen met 44 procent in vergelijking met een jaar geleden, vooral in de binnensport is het aantal nieuwe inschrijvingen afgenomen.

Een aantal sectoren bleef redelijk stabiel. Zo groeide de hoeveelheid nieuwe bedrijven in de landbouw, bosbouw en visserij met 1 procent. In andere vakgebieden was de groei juist groot, zoals in de handel. Daar ging het aantal bedrijfsoprichtingen van ruim zevenduizend in 2019 naar negenduizend in 2020. Dat komt met name door de enorme toename – bijna 50 procent – van het aantal webwinkels. Dankzij die sterke groei is de handel voor het eerst de sector met de meeste nieuwe bedrijven in Nederland.

