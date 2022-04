Een multimiljardair als Elon Musk met een eigen sociale mediaplatform. Is dat eng of niet eng?

Vroeger gebeurde het wel. Dat een steenrijke zakenman eigenaar werd van een krant. Negen jaar geleden deed Amazon-oprichter Jeff Bezos dat nog, toen hij de The Washington Post kocht. Elon Musk, waarschijnlijk ’s werelds rijkste zakenman, bestuursvoorzitter van stekkerautobouwer Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX, en eigenaar van boorfirma The Boring Company doet wat het anders. Moderner, zou je kunnen zeggen. Hij wordt voor 41 miljard euro de nieuwe eigenaar van een ander medium: het socialemediaplatform Twitter. Nu al is het de meest besproken overname van het jaar.

Waarom is dat?

Twitter is een belangrijk medium. Het is niet zo dat Twitter heel groot is: 271 miljoen gebruikers. Er is geen krant die zo veel lezers heeft, maar socialemediaplatformen als YouTube (van Google) en Facebook hebben veel meer gebruikers. Het zijn vooral de twitteraars die Twitter invloedrijk maken.

Denk aan Donald Trump die de ene na de andere tweet de wereld inslingerde. Management by tweet, werd zijn regeringsstijl wel genoemd. Denk aan Elon Musk zelf die sinds 2009 toen hij met tweeten begon al heel wat halve en hele plannen en meningen via Twitter verspreidde, ook over Tesla. Hij pleegt zijn tweets vanaf zijn toilet te versturen. Denk in Nederland aan Geert Wilders die liever twittert dan interviews geeft aan de NOS. Of denk aan BN’ers die over en alles en nog wat tweeten. Grote vraag bij dit alles: wat mag je tweeten en wat niet? Is Twitter een kanaal waarop (bijna) alles mag? Is het een bastion van de vrije meningsuiting? Of zijn er grenzen aan die vrijheid?

Wat zegt de nieuwe eigenaar daarover?

Musk bepleit tot nu toe vooral de vrijheid. Twitter is een digitaal dorpsplein waar iedereen zijn mening moet kunnen geven, is Musks credo – althans dat lijkt het te zijn. Alles wat van de wet mag, mag op Twitter, stelt Musk. Hij zegt dat Twitter zeer belangrijk is voor het functioneren van de democratie en lijkt niet veel te voelen voor ingrepen die de huidige Twitter-leiding nu wel toepast, zoals het blokkeren van gebruikers of het verwijderen van tweets.

Betekent dat ook dat iedereen alles kan tweeten? Daar is Musk minder duidelijk over. Zou Trump die ruim een jaar geleden, na de bestorming van het Capitool, van Twitter werd verwijderd, weer mogen twitteren als Musk de lakens bij Twitter uitdeelt? Mag Wilders, wiens account even werd geblokkeerd (wat inmiddels weer is opgeheven), dan weer snel tweets versturen? Mag je dan tweeten dat het best meevalt met die oorlog in Oekraïne? Dat alle berichten over de verwoestingen in Marioepol en Boetsja nepnieuws zijn? Musk heeft zijn grenzen in deze nog niet aangegeven, als dat al zou kunnen.

Organisaties als Human Rights Watch en Amnesty International hebben in de VS hun zorgen al geuit. Zij wijzen erop dat de vrijheid van meningsuiting geen absoluut recht is en dat er ook nog zoiets is als mensenrechten. En dat vrouwen, niet-hetero’s en minderheidsgroepen de dupe kunnen worden als ‘vrijheid blijheid’ het heersende Twitter-motto wordt en er vrij baan is voor hate speech.

Interessant in dit verband was de reactie van Vivian Schiller die ooit bij Twitter werkte als hoofd nieuws en journalistieke samenwerkingsverbanden: “Ik denk dat hij (Musk, red.) zich niet realiseert dat de beslissingen die hij moet nemen ongelofelijk ingewikkeld zijn.” En dat ‘besluiten om tweets te verwijderen en twitteraars te blokkeren een gecompliceerde, veel nuance vergende kunst is die nog niet goed wordt beheerst.” Ook een aantal Amerikaanse senatoren liet zich kritisch uit over de overname. Een miljardair die de speelruimte gaat bepalen op een groot sociaalmediaplatform? Eng!

Wat zal Musk doen?

Hij heeft al plannen geopenbaard, al weet je bij Musk nooit zeker of hij die ook wil uitvoeren – en of ze, in dit geval, uitvoerbaar zijn. Hij wil de algoritmes openbaar maken die bepalen welke tweets een gebruiker als eerste ziet. Hij overweegt mensen niet meer definitief te weren van Twitter – toch weer tweetkansen voor Trump? Hij heeft geopperd betaalde abonnementen in te voeren en minder afhankelijk te worden van advertentie-inkomsten. Ook wil hij dat gebruikers hun tweets kunnen redigeren – dat kan nu niet, een spelfout blijft een spelfout – en dat tweets langer kunnen worden dan de 280 tekens van nu. Musk wil Twitter groter en belangrijker maken. Hij wil, zegt hij, de mogelijkheden benutten die het bedrijf in principe heeft. Wellicht spelen financiële motieven daarbij ook een rol, want een groot financieel succes is Twitter nog niet. Hard groeien doet het platform ook niet.

En er zijn meer onzekerheden. Musk wordt, als de deal rond komt, eigenaar van Twitter en het bedrijf zal dan van de beurs verdwijnen. Dat geeft hem in principe meer slagkracht; aandeelhouders zullen hem niet voor de voeten lopen. Maar hoe groot wordt zijn bemoeienis? Musk heeft al de dagelijkse leiding over Tesla en SpaceX en zelfs voor een excentrieke, hyperactieve weinig-slaper lijkt leiding geven aan drie bedrijven wat veel.

Is Twitter zelf blij met Musk?

Het personeel, dat het nieuwe beleid – als dat er komt – moet gaan uitvoeren, is verdeeld. Er zijn Musk-adepten onder hen, schreef The Wall Street Journal: mensen die zeker weten, verwachten of hopen dat Musk voor Twitter kan betekenen wat hij voor Tesla heeft betekend. Er zijn er ook die de miljardair niet vertrouwen en die hun boeltje al aan het pakken zijn. Voorlopig, is de belofte, vallen er geen ontslagen bij Twitter. Maar die garantie geldt tot de deal is afgerond.

Ook het huidige bestuur van Twitter is niet onverdeeld pro-Musk. Even leek het erop dat de directie zich tegen Musks komst zou verzetten, maar toen Musk de financiering van zijn deal rond had gekregen, was er van verzet geen sprake meer. Waarschijnlijk omdat Musk erg veel geld voor Twitter wil betalen en veel aandeelhouders dat wel prettig vinden. Maar vooralsnog is onzekerheid troef. Lees de uitspraak van Parag Agrawal, de huidige bestuursvoorzitter van Twitter. “Als de deal eenmaal is afgerond, weten we niet welke kant het platform op zal gaan.”

