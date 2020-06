Een minimale ticketprijs van 35 euro zal de luchtvaartsector niet veranderen

De meerderheid van Nederlandse reizigers (55 procent) vindt het geen probleem als er een minimumprijs voor vliegtickets komt, dat meldde Vliegtickets.nl maandag op basis van een peiling onder 2500 mensen. 62 procent van de respondenten zegt bereid te zijn meer te betalen voor een ticket wanneer een deel van de prijs gebruikt wordt om de hoeveelheid CO 2 -uitstoot te compenseren.

Oostenrijk kondigde eerder deze maand al een minimumprijs voor vliegtickets aan. Ook de Franse minister van milieu Élisabeth Borne zei maandag voorstander te zijn van de minimumprijzen. De Tweede Kamerleden Jan Paternotte (D66) en Eppo Bruins (ChristenUnie) willen ook in Nederland minimumprijzen op vliegtickets zien. Dat zou neerkomen op een minimum van ongeveer 35 euro.

Ryanair ziet ‘Noord-Koreaanse toestanden’

D66 en ChristenUnie vrezen dumpprijzen nu de vraag naar vliegreizen door de coronacrisis sterk is gedaald. Uit de enquête van Vliegtickets.nl blijkt dat de prijs van vliegtickets naar diverse bestemmingen in Europa, zoals Nice, Málaga en Lissabon, al tot 25 procent is gedaald ten opzichte van vorig jaar. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) zei vorige week dat Europese regels zo’n maatregel in de weg staan. Milieuorganisaties vinden een minimumprijs een goede eerste stap, maar het bedrag van 35 euro noemen zij ‘nog wel heel erg laag’.

Hoe anders was de reactie van Michael O’Leary, de topman van Ryanair: ‘Totaal geschift’ en ‘Noord-Koreaans’ noemt hij de plannen voor een minimumprijs voor vliegtickets. Spotgoedkope tickets zijn juist het handelsmerk van de Ierse luchtvaartmaatschappij. Maar op Ryanair na klonken er vanuit de luchtvaartsector nauwelijks tegengeluiden.

Duurdere luchtvaartmaatschappijen blijven stil

Voor luchtvaartmaatschappijen die met staatssteun overeind moeten worden gehouden is dit natuurlijk ook niet het moment voor grote woorden. Een woordvoerder van KLM wil dan ook niet reageren. Maar er is nog een reden voor de radiostilte: de meeste vliegtickets zijn sowieso duurder dan de voorgestelde minimumprijs van 35 euro.

“Een KLM-ticket kostte in 2019 gemiddeld 320 euro en een Transavia-ticket zo’n 105 euro. Bij Ryanair betaalde je 37 euro”, vertelt Joris Melkert, docent luchtvaarttechniek aan de TU Delft. Slechts een heel klein deel daarvan is winst: “Vorig jaar bedroeg de gemiddelde winst op tickets voor alle luchtvaartmaatschappijen netto 6,5 dollar. De rest ging op aan brandstof, personeel, eigendoms- en onderhoudskosten, start- en landingsgelden, kosten voor de luchtverkeersleiding en overhead.” Dat prijsvechters ondanks al die kosten toch winst boeken, is te danken aan hun nieuwe –en daardoor relatief zuinige– vloot. De low cost-maatschappijen vliegen bovendien vaak niet op de duurdere intercontinentale routes, vertrekken relatief vaker van goedkopere vliegvelden en bieden extra services vaak tegen een meerprijs aan.

“Gemiddeld genomen zijn vliegtickets kostendekkend, maar dat varieert sterk per ticket”, reageert Paul Peeters, hoogleraar duurzaam transport en toerisme aan Breda University of Applied Sciences. “Prijsvechters hebben het tot kunst verheven om zo veel mogelijk in ticketprijzen te variëren: hoe later je boekt, hoe meer je betaalt. Met de laatst verkochte stoelen worden dan de goedkope tickets gesubsidieerd.”

Volgens Peeters stimuleren goedkope tickets tot impulsaankopen, met alle nadelen van dien voor milieu en medeburgers. “Een bodemprijs stimuleert dan om tot een redelijk compromis te komen.” Toch ziet de transport- en toerismedeskundige ook nadelen. “Een minimumprijs zorgt ervoor dat de maximumprijs omlaag gaat. Een luchtvaartmaatschappij kan het zich immers niet veroorloven om een grote marge te hanteren.”

De politieke bedoelingen ten spijt, Peeters verwacht dat er weinig verandert als er een minimumprijs voor vliegtickets wordt gesteld: “Het besluit kan een klein effect op het volume hebben, waardoor de luchtvaart minder snel zal groeien. Maar een gamechanger zal dit niet worden.”

Lees ook:

Het kabinet weet het zeker: de vliegtaks gaat deze keer niet mislukken

In 2009 werd een belasting op vliegtickets al een jaar na invoering ingetrokken. Het kabinet denkt dat de nieuwe vliegtaks succesvoller zal zijn.