Een Londens tafereel dreigt: huurwoningen steeds duurder en duurder

Maar liefst twintig vierkante meter. Zo veel leverden huurders in de afgelopen vijf jaar aan woonruimte in. Wie in 2014 een huurhuis betrok voor iets meer dan 1000 euro in de maand, kreeg een riant appartement van 108 vierkante meter. Wie vorig jaar voor hetzelfde bedrag een huurhuis vond, moest het doen met 88 vierkante meter, zo blijkt uit vandaag gepresenteerde cijfers van Vastgoedmanagement Nederland en makelaarsvereniging NVM.

De vrije sector zit op slot, concluderen voorzitters Onno Hoes van NVM en Eric Verwey van VGM NL op basis van de nieuwste cijfers. Ja, verhuurders gooien hun prijzen minder hard omhoog als een nieuwe huurder hun woning betrekt. Het afgelopen half jaar met iets meer dan 4 procent. In de zes maanden ervoor was de gemiddelde prijsstijging nog ruim 6 procent. Maar, zeggen de voorzitters ook: de rek is eruit.

Even wat bizarre huurprijzen op een rij. Wonen in de Amsterdamse Houthavens kost gemiddeld ruim 1860 euro in de maand. In centrum Haarlem is een huurder inmiddels 1500 euro kwijt. En wie in Rotterdam wil toeven, moet rekenen op zo’n 1100 tot 1200 euro. Dan Den Haag. Daar telt een woningzoekende 1400 euro per maand neer voor een appartementje bij station Hollands Spoor.

Ter vergelijking. In 2014, nog het staartje van de crisis, was 80 procent van de huurwoningen in de vrije sector nog onder de 1000 euro per maand. Inmiddels is 54 procent van de aanvangshuren 1000 euro. Iets minder dan de helft zit daarboven.

Parijse en Londense taferelen

Dat de prijzen de afgelopen jaren zo hard gestegen zijn, heeft voor een belangrijk deel te maken met de grote vraag naar woningen toen de economie weer aantrok. Maar ook met de moeizame omstandigheden waaronder bouwers moeten bouwen, zeggen Hoes en Verwey. Ze wijzen op gemeenten en ontwikkelaars die maximale prijzen vragen voor hun grond. En op gestegen kosten van bouwmateriaal en personeel. Op vergunningen die tergend langzaam verstrekt worden en de concurrentie die er de afgelopen jaren is ontstaan tussen de bouw van koop- en huurwoningen.

Verwey: “Bouw je voor de koopsector, dan heeft de koper het voordeel van de lage rente en de hypotheekrenteaftrek. Bouw je diezelfde woning voor de huursector, dan schrik je van de huurprijzen. Die stijgen tot voorbij de 1000 euro. Uiteindelijk zie je dan dat de woning veel te duur wordt om te verhuren. Dus zegt de gemeente of projectontwikkelaar: laten we die woningen dan maar gaan verkopen.”

De twee roepen het Rijk op ‘regie te voeren en voor afstemming te zorgen’. In minder diplomatiek Nederlands: gemeenten moeten een schop onder hun kont krijgen. Vaker kiezen voor middeldure huurwoningen, niet alleen voor koop of sociale huur. Net als in Amsterdam moeten ze langdurige afspraken maken met beleggers over grondprijzen. En opletten waar die nieuwe woningen gebouwd worden. Verwey: “De Randstad wordt een grote stad. Wonen in Rotterdam en werken in Amsterdam wordt heel normaal.” Hoes: “Dat betekent dat je rekening moet houden met infrastructuur. Bouw in de buurt van een station, een snelle busverbinding of een metrolijn. Anders krijg je geheid files.”

Gebeurt er niets, dan kan het zomaar zo zijn dat er Parijse en Londense taferelen in Nederland plaatsvinden, mijmert Hoes. Met peperdure woningen en gewone mensen die niet meer in de grote steden kunnen wonen. En zien ze allebei, de komende vijf tot tien jaar moet er volop gebouwd worden om balans te krijgen op de woningmarkt. Tot die tijd groeit een generatie jongeren op die moeilijk een sociale huurwoning vindt, niet terecht kan in de vrije huursector en zonder hulp ook haast geen koopwoning kan aanschaffen.

