Een leefbaar loon voor kledingmakers? Burgers pleiten voor verplichting vanuit EU

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, in politiek jargon mvo. Dat is wat de EU gaat eisen van bedrijven die actief zijn op de Europese markt, maar over de invulling van de nieuwe wet zijn de beleidsmakers nog niet uit. Want maatschappelijk verantwoord, hoe definieer je dat? Een verbod op dwangarbeid komt zeker op het mvo-lijstje. Milieuvriendelijk produceren ook.

Wat ook bij verantwoord ondernemen hoort? Een fatsoenlijk salaris, vindt een groep burgers en actiegroepen. Die begint dinsdag een campagne om alle kledingketens die binnen de EU actief zijn te verplichten om personeel in de kleding-, textiel en schoenenindustrie een ‘leefbaar loon’ te betalen. Dus ook de fabrieksarbeiders in Bangladesh en andere zogenoemde lagelonenlanden.

Consumenten die nu een hemdje of een zwembroek kopen, moeten ervan uit kunnen gaan dat de makers daar eerlijk voor worden beloond, beogen de initiatiefnemers. De meeste landen hanteren wel een minimumloon, maar dat is vaak (veel) lager dan wat de campagnevoerders bedoelen. Met een leefbaar loon moet een arbeider genoeg voeding kunnen kopen en de huur betalen. En medische zorg en onderwijs voor de kinderen bekostigen. Basisvoorzieningen die voor fabrieksarbeiders in veel landen momenteel onbetaalbaar zijn.

Kledingmakers aan het werk in in Santo Domingo Xenacoj in Guatemala. Beeld Reuters

Slechts iets meer dan de helft

Gemiddeld verdienen kledingmakers iets meer dan de helft van het geld dat nodig is om in hun leefgebied fatsoenlijk te kunnen leven. In landen als Myanmar, Bangladesh en China is het verschil tussen wat gezien wordt als leefbaar loon en het daadwerkelijke loon nog veel groter, blijkt uit cijfers die de campagnevoerders aandragen.

Het idee is dat producenten dat minimumsalaris aanvullen tot het leefbare loon. Om de hoogte daarvan te bepalen, baseren de campagnevoerders zich onder meer op richtlijnen van de Internationale Arbeidsorganisatie, onderdeel van de VN. Hoeveel nodig is om de primaire levensbehoeften te kunnen betalen verschilt per land en per regio. Ook lastig is dat kledingbedrijven de productiefabrieken meestal niet in eigendom hebben, waardoor die moeilijk kunnen garanderen dat het loon bij de arbeiders terechtkomt.

“Het gaat erom dat bedrijven aantonen dat ze er alles aan doen om fabrieksarbeiders volwaardig te belonen”, zegt Jos Huber, een van de initiatiefnemers. Voldoende geld overboeken dus, maar ook zorgen voor een vakbond voor de arbeiders, die daarnaast de mogelijkheid moeten krijgen om een klacht in te dienen bij misstanden in de fabriek. Een soort cao naar Europese maatstaven.

Kledingmakers in een naaiatelier in Dhaka (Bangladesh). Beeld AFP

Web van tussenpersonen

Ook moeten kledingbedrijven laten zien hoe het geld vanuit de Europese winkels uiteindelijk bij de arbeiders terechtkomt. Een van de redenen dat vrijwillige fairtrade-initiatieven niet altijd helpen is dat een ingewikkeld web van tussenpersonen meedeelt, waardoor van het bedrag dat de consument in de winkel betaalt maar een beperkt deel overblijft voor de makers.

Het klassieke standpunt van de EU is juist dat overheden zo min mogelijk moeten reguleren. Hoe meer vrijhandel, hoe meer ontwikkelingslanden deelnemen aan de handelsketen en armoede afneemt. Jaagt een leefbaar loonwet kledingbedrijven niet weg? “Men is inmiddels wel teruggekomen op die hallelujaverhalen over globalisering”, zegt Huber, die namens het ministerie van buitenlandse zaken in onder meer Bangladesh werkte. “Binnen de EU is het besef dat werknemers beter beschermd moeten worden.”

Stel dat kledingmerken de stijgende kosten van een leefbaar loon doorberekenen aan consumenten, dan betalen we slechts 1 procent meer voor onze kleding, blijkt uit onderzoek van Oxfam Novib.

Tot de initiatiefnemers behoort een groep van vijftien burgers, van wie vier uit Nederland. Zij krijgen steun van verschillende fairtrade-organisaties en ook van ASN bank. Het voorlopige concept van de mvo-wet voldoet dus nog niet aan de wensen van de actiegroep. Die poogt een miljoen handtekeningen van burgers te verzamelen. Dan moet de Europese Commissie serieus naar hun voorstel kijken.

Lees ook:



Voor kleine ondernemers met grote idealen is Fairtrade te duur

Als je heel veel kleiner bent dan Starbucks, hakken de kosten van het Fairtrade-systeem erin, zegt koffie-ondernemer Harm Jansen. Het zit hem dwars dat zijn afdracht maar voor een klein deel naar de boeren gaat.