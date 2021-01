Een kunstheup voor de kat? ‘Bijna alles wat bij mensen kan, kan nu ook bij dieren’

Een oude wijsheid leert dat huisdiereigenaren in tijden van crisis minder geld uitgeven aan hun huisdier. Maar die wijsheid gaat in deze crisis niet op, althans niet als het om diergeneeskundige uitgaven gaat. Dierenartsen hebben het dit jaar drukker dan voorheen. Het aantal bezoeken aan dierenartsen ligt 3 tot 5 procent hoger dan vorig jaar, zegt Marc Prette, directeur van de Nederlandse tak van AniCura, een keten waar 350 Europese dierenartsenpraktijken onder vallen waarvan negentig in Nederland.

Die toegenomen drukte is, vertelt Prette, het gevolg van twee ontwikkelingen. Sinds de coronacrisis is het aantal mensen dat een huisdier heeft gestegen. “De dierenasiels zijn bijna helemaal leeg”, zegt hij. De tweede ontwikkeling, al langer gaande trouwens, is dat de vraag naar dierzorg stijgt. Net als in de Verenigde Staten en Engeland en andere West-Europese landen zien mensen hun huisdier steeds meer als lid van het gezin, en zijn ze dus ook bereid om dieper in de buidel te tasten dan vroeger als hun hond of kat iets mankeert.

Daarbij komt nog, zegt dierenarts-specialist Erik Wouters, werkzaam in een AniCura-praktijk, dat tegenwoordig veel meer mogelijk is dan tien of twintig jaar geleden. MRI- of CT-scanners zijn geen zeldzaamheden meer in dierenartsenpraktijken. Röntgenapparatuur ook niet. Hartoperaties? Katheterisaties? Behandelingen tegen hernia? Een kunstheup voor de kat? Hersen- of longtumoren weghalen bij de hond? Het kan allemaal, en het gebeurt. Wouters schat dat er zes tot zeven keer per week een Nederlands huisdier een hartoperatie krijgt. “Bijna alles wat bij mensen kan, kan nu ook bij dieren”, vat Wouters samen.

Geen capaciteit om uit te breiden

Een probleem heeft de sector wel. Er is een tekort aan dierenartsen en dierenartsassistenten. Universiteiten hebben jaarlijks ruimte voor 225 studenten diergeneeskunde. Het aanbod is veel groter, de vraag ernaar ook, maar universiteiten hebben niet de capaciteit om flink uit te breiden.

Verder vervrouwelijkt het dierenartsenvak in hoog tempo. Meer dan 90 procent van de studenten is tegenwoordig vrouw. Zij willen, leert de ervaring, graag dierenarts worden, maar hebben meestal geen trek in een eigen praktijk en de daarbij horende verantwoordelijkheden, lange werktijden en (weekend)diensten. Ze werken liever in deeltijd. Tegelijkertijd lopen veel artsen-mét-praktijk tegen hun pensioen aan of genieten daar al van. “Als een dierenarts ermee ophoudt, heb je eigenlijk twee mensen nodig om hem te vervangen”, zegt Prette.

Een groot tekort is er ook aan specialisten voor de dieren, zoals chirurgen, oogheelkundigen, orthopeden, keel-neus-oorartsen en dokters die spoedzorg kunnen verlenen. Nederland telt nu ongeveer 220 van zulke specialisten en dat zijn er te weinig, zeggen Prette en Wouters. Vandaar dat AniCura in drie klinieken in totaal twaalf opleidingsplaatsen heeft geregeld waar dierenartsen zich kunnen scholen tot specialist.

Dat is geen sinecure. Eerst moet de specialist-in-wording, die op de universiteit al een opleiding van zes jaar achter de rug heeft, een jaar meedraaien in een dierenartsenpraktijk. Daarna moet zij (heel soms: hij) nog een aanvullende opleiding van drie of vier jaar doen.

Werven in het buitenland

Het tekort aan artsen, arts-assistenten en specialisten is voorlopig niet opgelost. Prette sluit niet uit dat er in de toekomst in het buitenland geworven gaat worden. Zoals hij ook niet uitsluit dat de dierenartsenpraktijken het nog drukker gaan krijgen. Wat de zorg voor huisdieren betreft loopt Nederland in de pas met andere rijke landen. Maar in de VS is er veel meer aandacht voor preventieve zorg voor huisdieren: zoals een paar keer per jaar controle, inentingen, gebitsverzorging, dat soort zaken. En wat in de VS geschiedt, pleegt nogal eens over te waaien naar Nederland.

