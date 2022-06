Een krimpend Schiphol, dat doet de economie waarschijnlijk weinig kwaad

Het kabinet blijft het zeggen, en ook in het coalitieakkoord is de gedachte terug te vinden: Schiphol is goed voor de Nederlandse economie, het zorgt voor een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en het levert banen op. Maar wat als Schiphol moet krimpen, zoals het kabinet nu aankondigt, van het huidige maximum van 500.000 vluchten per jaar naar 440.000 vanaf 2024? Hoe schadelijk is dat voor de economie?

Schiphol zelf en ook de KLM – nauw verbonden aan de strategie van de luchthaven – vrezen het ergste. Schiphols business draait om het hub-model. Veel reizigers reizen alleen maar naar Schiphol om daar over te stappen op vluchten naar elders. Zo kan een netwerk in stand gehouden worden van bestemmingen die zonder al die overstappers niet rendabel zouden zijn. Dat hub-model zorgt dus dat Nederland goed bereikbaar is, en dat trekt bedrijven aan. ‘Die sterke hub-functie willen we behouden', valt in het coalitieakkoord te lezen.

Krimp zet dat model onder druk, hebben Schiphol en de KLM meermalen gewaarschuwd. Schrap je te veel verbindingen, dan kan ‘spontane hub-afkalving’ op gang komen, en dan blijft er uiteindelijk te weinig over om nog een hub te kunnen zijn. Slecht voor Schiphol en de KLM zelf, zei Pieter Cornelisse, de hoogste KLM-man op strategiegebied een paar maanden geleden in Trouw. “En dan zal ook het vestigingsklimaat eroderen.”

Schade door minder budgetvluchten valt mee

Dreigt dat al bij 60.000 vluchten minder? Jaap de Wit, emeritus hoogleraar luchtvaarteconomie, durft er niet veel over te zeggen. “Als dat volledig ten koste gaat van de grote gevestigde luchtvaartmaatschappijen, dan kan er inderdaad hub-afkalving ontstaan", zegt hij. “Maar als er vooral vluchten van budgetmaatschappijen verdwijnen, valt het mee. Veel van hun bestemmingen zijn van minder belang voor het vestigingsklimaat, dus is de economische impact daarvan niet zo groot.”

Dat het vestigingsklimaat baat heeft bij een goed werkende hub, staat voor De Wit buiten kijf. Dat standpunt is onder luchtvaartonderzoekers niet onomstreden. Er zijn er ook die betogen dat het eerder andersom is: het is niet zo dat de economie groeit dankzij het vliegverkeer, het vliegverkeer groeit juist vanwege een bloeiende economie. Te simpel, vindt De Wit. “Er is sprake van een wederzijdse stimulans.”

Valt de economische opbrengst van de luchtvaart in cijfers uit te drukken? Dat is ‘heel lastig', zegt De Wit. Alleen al de opbrengst in aantal banen is niet eenvoudig te berekenen. “Sowieso is het werkgelegenheidseffect een gelegenheidseffect. Het is erg afhankelijk van de stand van de economie. De arbeidsmarkt is nu zo krap dat verdwijnende banen geen grote zorg hoeven te zijn.”

‘Het is ruis, meer niet’

Dat geldt ook bij een minder krappe arbeidsmarkt, voegt Martijn Blom van onderzoeksbureau CE Delft eraan toe. Krimp ondergraaft het hub-model, stelde dat bureau vorig jaar vast, maar niet in alle scenario’s levert dat welvaartsverlies op, en in sommige zelfs winst. En werkgelegenheid speelde in die analyse geen grote rol. “Behalve bij grote werkloosheid vinden mensen vrij snel ander werk. Dat heeft voor de economie dus maar beperkte gevolgen.”

Het welvaartsverlies dat door het verdwijnen van Schiphol als hub veroorzaakt wordt, valt inderdaad mee, blijkt ook uit onderzoek van bureau SEO: 600 miljoen euro per jaar. Luchtvaartonderzoeker Walter Manshanden kwam op ongeveer hetzelfde uit. “En dat is niet veel, dat is bijna niks", zegt hij. “Op een bruto binnenlands product van zo'n 800 miljard valt dat weg. Het is ruis, meer niet.”

Lees ook:

Het bedrijfsmodel van KLM staat ter discussie, maar krimpen is nog niet zo eenvoudig

Moet de luchtvaart krimpen? Ook in regeringskringen wordt dat niet langer uitgesloten. De KLM waarschuwt: krimp schaadt de luchtvaart én de economie. Anderen zeggen: KLM’s bedrijfsmodel is niet toekomstbestendig. Donderdag spreekt de Tweede Kamer erover.