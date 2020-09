Een kratje bier bestellen bij Bol.com zit er niet meer in: het bedrijf stopt abrupt met de verkoop van alcohol

Nog geen twee jaar nadat het bedrijf er mee begon, is webwinkel bol.com alweer gestopt met de verkoop van alcohol. Dat heeft de dochteronderneming van Ahold-Delhaize, waartoe ook Albert Heijn en drankenketen Gall & Gall behoren, laten weten. In een mail aan bedrijven die als partner (sterke) drank verkopen via bol.com stelt de webwinkel dat het per direct stopt met de verkoop van alcohol. Wie naar drank zoekt op de site van het bedrijf krijgt nu te zien: ‘Oeps! Sorry, we kunnen deze pagina niet meer vinden’.

Als reden geeft het grootste onlineverkoopplatform van Nederland op bang te zijn dat drank wordt bezorgd bij klanten die jonger zijn dan achttien jaar. Zowel bezorgdiensten als PostNL als de drankverkopers zelf kunnen volgens bol.com niet voldoende waarborgen dat er geen alcoholische dranken worden besteld door en afgeleverd bij jongeren onder de achttien.

Uit onderzoek van bureau Nuchter, het kenniscentrum voor de naleving van leeftijdsgrenzen, blijkt volgens Bol ‘dat een verantwoorde aflevering aan de deur door bezorgdiensten onvoldoende is geborgd’, zo stelt de webwinkel. ‘Daarom stoppen we (voor nu) met het aanbieden van alcoholische dranken’.

“Bol.com heeft inderdaad besloten voorlopig geen alcohol meer te verkopen, waardoor ook PostNL deze verzendingen niet langer voor bol.com verzorgt”, laat een woordvoerder van het bezorgbedrijf weten. PostNL benadrukt dat de verkoper wettelijk verantwoordelijk en aansprakelijk is voor verkoop aan mensen van achttien en ouder. Met de 18+-zending controleert de PostNL-bezorger de leeftijd van de ontvanger voor bijvoorbeeld drank of tabak aan de deur. Het bedrijf doet dat tegen betaling in opdracht van de verkoper.

Een waterdichte leeftijdcheck

Ook voor bols concerngenoten Albert Heijn en slijterijketen Gall & Gall is het per direct gedaan met de verkoop van bierpakketten, wijn en sterke drank op de site van hun digitale zus.

Bij Wijnkoperij Okhuysen kwam het mailtje van bol.com wel onverwacht in de mailbox, zegt Xavier Kat van Okhuysen, partner vanaf het eerste uur van bol.com. “Het besluit lijkt wat prematuur, er is vooraf geen overleg geweest”, aldus Kat. Toch begrijpt hij de beslissing van de bekende webwinkel wel. “Bol.com ligt als grote partij onder een vergrootglas, dat zal meespelen. Over een waterdichte leeftijdcheck bij het afleveren van drank is het laatste woord ook nog niet gezegd, daar is men nog volop mee bezig.”

Volgens Kat is Okhuysen wat omzet betreft nauwelijks afhankelijk van bol.com. “Voor ons is het geen groot afzetkanaal en de investeringen die we er voor moesten doen waren beperkt.” Jammer vindt Kat het stoppen met drank van bol wel. “We hadden als partner veel zeggenschap en bol had alles goed gefaciliteerd. We waren wel benieuwd wat zo’n groot platform voor ons zou doen.”

Naast Okhuysen bood bol.com digitale verkoopruimte aan bedrijven als Belgian Beer Factory, Tasting Collection, en Musthavemalts.com. Op de vraag van deze krant aan de webwinkel of dit besluit ondernemers niet in de problemen brengt omdat zij met hun verdienmodel leunen op het bereik van bol.com, antwoordt het bedrijf: “We zijn op dit moment in gesprek met de verkooppartners. Dit gesprek voeren we graag direct met hen.”

