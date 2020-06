Een jaaromzet voor de interieuradviseur, niet meer dan een zakcentje voor de zanglerares

Na de uitbraak van de crisis vielen ­alle opdrachten van freelance muzikant, actrice en zanglerares Anne ­Ermens (31) uit Breda weg. Haar zanglessen, optredens en ook haar werk als actrice in een escaperoom. “Alles lag ineens stil. Ik wist dat ik snel in actie moest komen om ­inkomsten binnen te halen”, zegt ze. “Maar zo makkelijk was dat nog niet. In mijn vak ben ik afhankelijk van direct contact met mensen.”

Om toch haar rekeningen te kunnen betalen, vroeg Ermens de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) aan. “Ik wil mijn eigen broek ophouden en niet afhankelijk zijn van uitkeringen of leningen. Maar toen mijn werk bijna volledig wegviel, heb ik mijn trots opzijgezet en de regeling aangevraagd.”

Het is Ermens wel gelukt om wat kleine opdrachten binnen te slepen. Ze begon met online zanglessen voor haar studenten en het schrijven van een e-book voor muziekdocenten over online ­muzieklessen. “Helaas heeft dat niet veel opgeleverd. In de maand april heb ik 290 euro verdiend. Dat heb ik nog nooit meegemaakt.”

Nu kan Ermens weer zanglessen geven – op anderhalve meter afstand. Het leslokaal heeft zij zo ­ingericht dat er voldoende ruimte is tussen haar en de leerlingen. “Ik geef alleen een op een les, dus ik heb een grote slinger door het midden van de ruimte opgehangen. Aan de ene kant staat de leerlingen en aan de andere kant sta ik. Zo kunnen we vrijuit zingen zonder bang te hoeven zijn voor besmetting.”

Het duurt nog even voordat zij hetzelfde inkomen heeft als voor de coronatijd. “Ik gaf eerst twintig lessen per week. Dat waren er afgelopen week dertien. Ook heb ik nog geen optredens.” Met haar buffer kan ze ongeveer vier maanden vooruit, mits ze op een houtje bijt. “Ik vertrouw erop dat het goed komt.”

‘Ik heb nu al mijn jaaromzet gehaald. En ik mag nog zeven maanden.’

Olga Harmsen (49) uit Dordrecht werkt als interieuradviseur, gespecialiseerd in de stijl van de Art Nouveau. Sinds de coronatijd loopt het storm met aanvragen. “Iedereen zit thuis en wil iets met zijn huis doen, zoals je ook ziet bij de bouwmarkten”, vertelt ze. “Ik heb nu al evenveel omzet gedraaid als over heel 2019. En ik mag nog zeven maanden.”

Veel klanten die eerder al contact met haar hadden opgenomen om kort wat vragen te stellen over prijzen, plaatsen nu opeens een bestelling. “Nu iedereen tijd over heeft, zetten potentiële klanten eerdere plannen door. Ik moet nieuwe klanten regelmatig vertellen dat ik nu nog even geen tijd heb.”

Sommige avonden werkt zij tot laat door om mails te beantwoorden en nieuwe bestellingen te plaatsen bij de leveranciers met wie zij samenwerkt. “Ik had dit niet verwacht. Ik dacht dat iedereen zuinig zou doen met zijn geld, maar het tegenoverstelde blijkt waar.”

Haar klanten zijn voornamelijk mensen met een woning uit de tijd van de Art Nouveau, die de woning in oude glorie willen herstellen. “Met die klanten ben ik soms wel een jaar of langer bezig om de woning compleet in te richten. Maar ik heb ook genoeg klanten met een nieuwbouwwoning die alleen één kamer willen inrichten in de stijl van Art Nouveau. Dat zijn kleinere opdrachten.”

Over de toekomst is Harmsen toch niet helemaal zeker. “Ik verwacht geen dip, maar ik geloof wel dat de aanvragen op een bepaald punt weer zullen afvlakken.”

In haar woonplaats Dordrecht ziet ze dat sommige ondernemers het moeilijk hebben. “Omdat mijn zaken nu zo goed gaan, probeer ik vaak eten te bestellen, terwijl ik dat normaal nooit doe. Door anderen te helpen, komen we misschien samen nog ­redelijk door de coronacrisis.”

