Een jaar na annulering van de vakantie willen veel voucherhouders hun geld terug

Nu het einde van de geldigheid van de vorig jaar uitgegeven reisvouchers in zicht komt, wil bijna de helft van de voucherhouders hun geld terug, ook al heeft de meerderheid begrip voor de benarde situatie van reisorganisaties. 38 procent zou daarvoor zelfs naar de geschillencommissie of de rechter willen stappen. Dat blijkt uit een onderzoek van rechtsbijstandsverzekeraar Arag.

Toen de vakantieplannen van veel Nederlanders vorig jaar massaal in de soep liepen door de coronacrisis, besloten veel reisorganisaties hun klanten te vergoeden met een voucher. Die zouden ze in kunnen wisselen voor een nieuwe reis of later het geld mee terug kunnen eisen. Volgens reisbrancheorganisatie ANVR gaat het in totaal om een waarde van ongeveer 600 miljoen euro.

Halverwege maart verloopt de geldigheid van de eerste vouchers die vorig jaar zijn uitgegeven. De geldigheid van de vouchers wordt niet verlengd. De reden dat veel reizigers hun geld terug willen is – naast het aflopen van de termijn – het gebrek aan perspectief op mogelijkheden voor een nieuwe reis, zegt jurist Laura Stam van Arag.

Een voucherfonds van 400 miljoen euro

“Mensen vragen hun geld niet terug vanwege rancune of boosheid, maar ze denken dat ze hun voucher niet in kunnen zetten omdat de crisis maar aanhoudt. Dan hebben ze liever een som geld op de rekening dan een reis die misschien niet doorgaat.” Volgens Arag is er nog veel onduidelijkheid over de voucherregelingen: 38 procent van de ondervraagden weet bijvoorbeeld niet dat er verschillende soorten vouchers bestaan, met verschillende mogelijkheden en garanties.

Zo worden de vouchers bij geboekte pakketreizen met een keurmerk van de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) ook vergoed als de betreffende reisorganisatie failliet gaat voordat het geld is uitbetaald. Zolang de vouchers geldig zijn. Dat is niet het geval bij vouchers voor een losse vlucht of een los verblijf in een hotel of vakantiepark. Die voucherhouders hebben wel recht op hun geld, maar daar is geen garantie op als de luchtvaartmaatschappij of het hotel voor betaling omvalt.

De reisorganisaties nemen in principe zelf contact op met de klant over de vouchers en de uitbetaling daarvan, zegt woordvoerder Mirjam Dresmé van de SGR en de ANVR. Op de achtergrond is de SGR bezig met een voucherfonds van 400 miljoen euro in samenwerking met het ministerie van economische zaken om zo vanaf maart alle vouchers terug te kunnen betalen. Reisorganisaties aangesloten bij het fonds kunnen dan een lening aanvragen bij de SGR, die het geld weer leent van het ministerie. Dresmé: “Dit is voor ons een win-winsituatie: de klant heeft zijn geld terug en de organisatie komt niet in de problemen bij het terugbetalen”.

Sinds 1 januari dit jaar worden er sowieso geen SGR-vouchers meer uitgegeven, en worden geannuleerde reizen binnen de wettelijke termijn van 14 dagen vergoed.

