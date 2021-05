Een internationale belastingdeal voor grote bedrijven lijkt aanstaande

De landen van de G7-groep steunen een internationale belastingheffing voor grote internationale bedrijven, verwacht een hoge Amerikaanse functionaris. Aanstaande vrijdag zou er al een overeenkomst kunnen worden gesloten. Het doel is onder meer om te voorkomen dat bedrijven hun winsten wegsluizen naar belastingparadijzen.

De onderminister van financiën Wally Adeyemo zei maandag tegen persbureau Reuters dat hij de indruk heeft dat er ‘sterke steun’ is bij de grote industriële landen van de G7 voor het Amerikaanse voorstel om een wereldwijd belastingtarief van 15 proces in te voeren. Het gaat om een minimum tarief.

Ook de Financial Times hoort van betrokkenen dat de G7 dichtbij een akkoord is. Zo’n overeenkomst tussen Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en de Europese Unie zou de weg vrijmaken voor nieuwe regels over belastingheffing voor grote bedrijven. Die verschuiven nu regelmatig winsten en kostenposten over landsgrenzen om zo weinig mogelijk geld af te dragen.

De afgelopen dagen zijn er onderhandelingen gevoerd tussen de G7-landen. Komende vrijdag vergaderen hun ministers van financiën via hun webcams. Als zij eruit komen, is dat vooral een krachtig signaal naar een ander vergadercircuit: de Oeso. De 139 landen van deze club vergaderen over een nieuw belastingstelsel. En daar moet de grootste belastingverandering voor bedrijven in een eeuw rondkomen. De Amerikaanse regering wil dat de invloedrijke G7 met een concreet plan naar de Oeso stapt. Onderhandelaars bij de Oeso mikken op een principeakkoord in de zomer.

Omdat er veel details moeten worden uitgewerkt, zou een definitieve overeenkomst in oktober kunnen volgen, als de G20-landen vergaderen in Rome, zegt de Amerikaanse onderminister Adeyemo.

Internationale winstbelasting van 21 procent naar 15 procent

In april stelden de VS voor om internationaal 21 procent belasting te heffen op de winsten van grote bedrijven. Maar vorige week werd dat percentage naar beneden bijgesteld, naar 15 procent, om het plan aantrekkelijker te maken voor andere landen.

Het idee is dat de multinationals belast worden op basis van hun verkopen in een land, en bijvoorbeeld niet op basis van de locatie van het hoofdkantoor. Dit moet ervoor zorgen dat alle landen van de nieuwe belastingregels kunnen profiteren. De regering van Joe Biden moet er dan wel voor zorgen dat die plannen ook door het eigen Congres worden aangenomen.

Minister van financiën Janet Yellen zegt een einde te willen maken aan de ‘race to the bottom’, de concurrentiestrijd tussen landen wie het laagste belastingtarief heeft. Een beter internationaal belastingstelsel zorgt in alle landen voor innovatie, groei en welvaart, zei ze twee weken terug in een toespraak.

President Donald Trump had de winstbelasting voor bedrijven juist verlaagd, van 35 naar 21 procent. Er zijn ook landen die een lage winstbelasting als concurrentiemiddel inzetten om bedrijven te lokken. Het is de vraag of zij zo’n nieuw belastingstelsel accepteren.

Maar een hoger belastingtarief zal bedrijven niet zomaar wegjagen, zegt Yellen eerder. Voor het vestigingsklimaat van een land is het ook belangrijk ‘dat overheden voldoende belastinginkomsten hebben om in publieke diensten en goederen te kunnen investeren, en om te kunnen reageren op een crisis’.

Van de G7-landen is het Verenigd Koninkrijk wat voorzichtiger. Premier Boris Johnson zei dat het belasten van grote techbedrijven zoals Google en Facebook prioriteit heeft. “Het is cruciaal dat een nieuwe belastingovereenkomst ervoor zorgt dat digitale bedrijven belasting betalen in het VK in overeenstemming met hun economische activiteiten in ons land.”

