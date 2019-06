Een industrieterrein is misschien saai, maar wel heel belangrijk voor de economie

Bij veel Nederlanders roept het een deprimerend beeld op, werken op een industrieterrein. Maar in de praktijk zorgen die bedrijventerreinen voor 30 procent van alle banen in het land. Ruim één op de tien bedrijven in Nederland is gevestigd in zo’n gebied, vaak aan de rand van stad of dorp gelegen, waar autodealers en distributiecentra de dienst uitmaken. Dat blijkt uit een analyse van de Stichting Lisa, die bedrijfsvestiging en werkgelegenheid in kaart brengt.

“Dat zijn best veel banen en bedrijven”, constateert Robert Nordeman van I&O Research, die als onderzoeker betrokken is bij Lisa. “Zeker als je bedenkt dat niet eens alle kantoren op bedrijventerreinen als zodanig staan geregistreerd, waardoor het werkelijke aantal nog iets hoger uitkomt.”

Het saaie imago van het industrieterrein herkent Nordeman wel. “Het uitzicht vanaf een werkplek daar is misschien niet het meest inspirerend, maar het gaat erom dat het bedrijf goed zijn werkzaamheden kan uitvoeren. En niemand wil industrie in een woonwijk.” De inspiratieloze omgeving zit het industrieterrein als economische magneet dus blijkbaar niet in de weg.

Industrie

De meeste mensen die werkzaam zijn in de industrie, bij een groothandel, bij een bedrijf in de vervoer- en opslagbranche, bij een nutsbedrijf of bij een bouwonderneming doen dat werk op een bedrijventerrein. Van de bedrijven in de industriebranche zetelt 34 procent in zo’n gebied. Maar die bedrijven zijn wel goed voor 81 procent van de banen die daar te vinden zijn.

Sommige bedrijfstakken in de industrie zijn zelfs uitsluitend of bijna volledig op nijverheidsterreinen te vinden, bijvoorbeeld papierwarenfabrieken, bedrijven die synthetische vezels maken en producenten van rubberbanden. Sinds 2013 is het aantal ondernemingen dat op een industrieterrein is gevestigd volgens Lisa met 11 procent gestegen. Er zijn in die periode 17.500 bedrijven in die gebieden bijgekomen.

Goede toegangswegen

“Dat heeft deels te maken met sturing van de overheid”, zegt Nordeman. “Sommige bedrijven zijn door milieuregels verplicht om zich er te vestigen. Een andere reden om op een bedrijventerrein te gaan zitten is dat het relatief goedkoop is. Voor een distributiecentrum is het een aantrekkelijke locatie omdat er goede wegen zijn. Meubelzaken en autodealers hebben er profijt van om bij elkaar te gaan zitten en vormen vaak een meubel- of autoboulevard.”

Opmerkelijk in de analyse van Lisa is het enorme verschil tussen regio’s. Zo zijn bedrijven in de agglomeraties van Haarlem en Den Haag veel minder geneigd om zich op een bedrijventerrein te vestigen, terwijl zulke gebieden in de IJmond, Zuid-Limburg en het zuidoosten van Zuid-Holland juist erg in trek zijn bij ondernemingen.

De economie van de Randstad, zo is wel duidelijk, drijft minder op bedrijventerreinen dan de provincie. Dat blijkt ook uit de verschillen tussen gemeenten onderling. In plaatsen als Duiven (Gelderland) en Beek (Limburg) is 70 procent van het aantal banen op een industrieterrein te vinden, in Rotterdam ‘slechts’ 23 procent.

Geen zzp’ers

Het aandeel van de bedrijven dat zich op deze terreinen vestigt, is sinds 2013 strikt genomen wel iets afgenomen. Met 0,6 procentpunt om precies te zijn, maar dat kwam vooral doordat het totaal aantal bedrijven in Nederland sneller steeg. Maar die grote stijging van het aantal ondernemingen komt namelijk vooral door de toename van het aantal zelfstandige zonder personeel. En die zzp’ers vestigen zich doorgaans niet op bedrijventerreinen, al huren zij er wel her en der soms een plekje. Nordeman verwacht daarom dat in de nabije toekomst de totale oppervlakte van bedrijventerreinen ongeveer gelijk zal blijven.

Bedrijventerreinen zullen nog meer worden gescheiden van woonwijken, denkt Nordeman. “In stedelijke gebieden worden bedrijventerreinen omsingeld door de stad. Daar maken ze dan vaak plaats voor woningbouw om zelf te verhuizen naar plekken buiten de bewoonde stad. Het zullen meer parkachtige terreinen worden.”

Lees ook:

Vindingrijke ondernemers leiden Nederland naar innovatieve elite

De regio Eindhoven behoort tot de meest vindingrijke streken van Europa. Door samen te klonteren steken creatieve bedrijven elkaar aan in innovativiteit.

Flevolandse boeren leveren veel grond in

Bedrijventerreinen, uitbreiding van het vliegveld, nieuwe huizen en zonneparken kosten boeren in Flevoland hun grond.