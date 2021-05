Een huisje voor de zomervakantie is duur - en wordt nóg duurder

Wie nu een vakantiehuis in Nederland boekt voor komende zomer, betaalt fors meer dan vorig jaar. En de komende weken zouden die prijzen zomaar nog extra omhoog kunnen gaan, voorspelt Laurens Taekema van vergelijkingssite Parkvakanties.nl.

Een kwestie van vraag en aanbod. Toen premier Rutte begin deze maand aankondigde de beslissing over versoepelingen, onder meer rond vakanties in het buitenland, nog even uit te stellen, ontstond meteen weer een run op huisjes, ziet Taekema. En omdat de onzekerheid over wanneer precies welk land weer ‘open’ gaat voorlopig aanhoudt, zal die toeloop waarschijnlijk niet afnemen. Verhuurders stellen daarom opnieuw hun prijzen bij.

Taekema ziet het aan de cijfers die hij verzamelt. Al voor de meivakantie zag hij prijsstijgingen van 8 tot 13 procent in vergelijking met vorig jaar, met uitschieters tot 25 procent – terwijl de prijzen in gewone tijden met 3 à 4 procent per jaar omhoog gaan.

Omdat in 2020 ongeveer hetzelfde gebeurde als nu, met langdurige onzekerheid over wat er in de zomervakantie wel en niet kan, durft Taekema er wel een voorspelling aan te koppelen: de vakantie doorbrengen op een Nederlands bungalowpark wordt nóg duurder, misschien wel 10 tot 15 procent. “Aanbieders weten wat er gaat gebeuren, die hebben het vorig jaar ook al meegemaakt", zegt Taekema. “Datzelfde gaan we nu weer zien. Sterker nog, het is al begonnen.”

Vakantiegangers komen aan op een bungalowpark bij Zeewolde. Beeld ANP

Natuur extra populair

En dat gaat dan alleen nog over de prijzen van huisjes op een bungalowpark. Wie een losstaand vakantiehuis huurt van een particulier, moet rekenen op nog grotere prijsstijgingen.

Toen de coronacrisis uitbrak, werd kortstondig geen enkel huisje geboekt, vertelt Robert van Veen van Natuurhuisje.nl. Maar die dip was van korte duur: al in mei 2020 lag het aantal boekingen vijf keer zo hoog als in 2019 en in juli nog steeds drie keer zo hoog.

Eigenaren zagen hun kans schoon: ook zij verhoogden de prijzen. In de zomer van 2020 lag de prijs van een woning via Natuurhuisje.nl 15 procent hoger dan een jaar eerder. En omdat de vraag naar huisjes maar bleef aanhouden, deden ze er voor aankomende zomer nog eens gemiddeld 20 procent bovenop.

“Huisjes zoals je die via ons kunt boeken, met veel natuur eromheen, zijn tegenwoordig extra populair”, verklaart Van Veen. Maar grofweg 35 procent duurder in twee jaar – heeft het niet iets wrangs om zo opzichtig munt te slaan uit de coronacrisis? “Tja... wat moet ik daar nou op zeggen? Zo werkt het gewoon, er is veel vraag en daar spelen verhuurders op in. Zij bepalen trouwens zelf hun prijzen, daar bemoeien wij ons niet mee.”

In hun eigen bubbel

Ook Belvilla, een andere boekingssite waar veel particulieren hun vakantiehuis aanbieden, ziet de gevolgen van de pandemie. “Er worden meer vakantiehuizen geboekt dan welk ander soort vakantieverblijf dan ook”, zegt Hanita van der Meer, directeur communicatie. “Mensen willen graag in hun eigen bubbel blijven en toch genieten van een andere omgeving.”

Van der Meer ziet ‘ongelooflijk hoge percentages binnenlandse boekingen’. Voor mei en juni zijn zelfs 165 procent meer Nederlandse huizen geboekt door Nederlanders dan een jaar geleden. Die vakantiegangers zijn meer dan voorheen op zoek naar luxe, bijvoorbeeld naar huizen met een jacuzzi, een sauna of een zwembad. Al met al heeft Belvilla zich goed kunnen herstellen van de gevolgen van de eerste covid-golf.

Sturen op boekingsgedrag

Toch is het niet al goud wat er blinkt, althans voor de parken, zegt Marike Rosier van Hiswa-Recron, de branchevereniging waarvan bijvoorbeeld Landal en Centerparcs lid zijn. Vorig jaar bleven de Belgen en de Duitsers weg. Die lege plekken werden deels opgevuld door Nederlanders”, vertelt zij. “Maar de horeca en de winkels op de parken bleven dicht, dat scheelde veel omzet. Al met al was het geen slecht, maar ook geen heel goed jaar.”

Maar inderdaad, veel parken vertalen drukte in hogere prijzen, iets wat trouwens ook voor de pandemie al gaande was. “Zo’n tien jaar geleden had je prijsverschillen tussen het hoog- en het laagseizoen, en dat was het wel zo ongeveer”, zegt Rosier. “Nu wordt er veel meer op boekingsgedrag gestuurd: wie ziet dat huisjes in een bepaalde periode populair zijn, verhoogt de prijs.”

Dynamic pricing wordt dat genoemd. Zo ‘dynamisch’ als bij vliegtickets – waar de prijs alweer hoger of lager kan zijn als iemand een paar uur wacht met boeken – is het in de wereld van de vakantiehuizen nog niet. “Maar de invoering ervan is door de coronacrisis wel versneld”, zegt Rosier.

