Een huis kopen was nog nooit zo moeilijk (tenzij je meer dan 750.000 euro hebt te besteden)

De huizenprijzen blijven stijgen en ook de krapte neemt nog steeds toe, bleek donderdag op de presentatie van de kwartaalcijfers van makelaarsvereniging NVM.

“We zitten nu midden in de ellende”, zei Onno Hoes, de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), vandaag over de extreme krapte op de huizenmarkt. Bij de presentatie van woningmarktcijfers van het derde kwartaal van dit jaar bleken de landelijke huizenprijzen namelijk opnieuw gestegen, met 7,2 procent ten opzichte van een jaar geleden. Een huis kost nu gemiddeld 313.000 euro.

Wie een woning zoekt heeft daarnaast minder keus dan ooit: waar consumenten vorig jaar nog uit bijna vier verschillende woningen kon kiezen, is dat nu gemiddeld drie. Alleen de kopers met de dikke portemonnee hebben geen last van dat probleem. In de prijsklasse van een half miljoen tot 750.000 euro zijn vraag en aanbod in evenwicht.

Daarboven is het aanbod zelfs ruim, en hebben huiszoekers gemiddeld de keus uit meer dan vijftien opties. Ook in de nieuwbouw is het aanbod ruim, maar daar zijn de verkopen met 8 procent teruggelopen. Het probleem is de prijs, die afgelopen jaar met 14 procent gestegen is tot bijna 4 ton voor een nieuwbouwhuis.

Verkeerde nieuwbouw

Daarover zegt Hoes: “Je ziet nu dat de goede woningen niet worden gebouwd.” De huizen moeten kleiner, meent de NVM. Hoes: “De consument koopt de huidige nieuwbouw niet.”

Dat komt een duurzame markt niet ten goede, stelt de kersverse voorzitter. Want hoe nieuwer het huis, hoe beter het energielabel. Maar kopen is altijd duurzamer dan niet kopen volgens Hoes. Wie koopt, gaat namelijk eerder verbouwen en schroeft zo de duurzaamheid van zijn huis op. Daarom pleit de NVM voor meer doorstroming in de markt. Vooral degenen die al een huis bezitten, wordt aangeraden om nu een groter huis te kopen. Dat is gunstig, omdat de rente nog harder daalt dan de huizenprijzen stijgen. Daardoor kan iemand ruimer wonen, en tegelijkertijd minder maandlasten betalen. “Dus als je kunt: dit is het moment”, aldus Gaby Balkema, voorzitter van de NVM-vakgroep Wonen.

Het goede nieuws is dat, in tegenstelling tot de rest van het land, het huizenaanbod in de drie grootste steden aan het toenemen is. Rotterdam en Den Haag zien maximaal 15 procent meer huizen op de markt dan vorig jaar. In Amsterdam is het aanbod zelfs met 34 procent gegroeid.

Of die steden, waar de prijzen de afgelopen jaren enorm stegen, een voorspelling kunnen vormen voor de rest van het land, kan de NVM niet zeggen. “In de Randstad gaat het wel beter, maar ook daar is de markt nog steeds niet in evenwicht. Het prijsniveau is er nog steeds het dubbele of driedubbele van de rest van het land.”

Ondanks dat de hausse op de woningmarkt nog steeds niet op zijn retour is, probeerde Hoes een positieve toon aan te houden bij zijn eerste publieke presentatie in deze functie. Hij noemde zichzelf en collega Balkema optimisten. “We staan voor een mooie uitdaging”, bouwde Balkema daarop voort.

Lees ook:

De huizenprijzen in Amsterdam vlakken af

De prijsstijging van koopwoningen in Amsterdam vlakt af. In het tweede kwartaal waren huizen in Amsterdam bijna 7 procent duurder dan een jaar eerder. Dat is de geringste prijsstijging in bijna vijf jaar, meldt het CBS.