Een hotel zoeken buiten Booking om, dat lijkt veel sympathieker

Ergernis, daar begon het mee. Moet een bedrijf dat al jaren miljardenwinsten boekt bij tegenslag door de coronacrisis meteen aankloppen bij de overheid voor steun?

Booking.com, de van oorsprong Nederlandse gigant op het gebied van hotelboekingen, deed het. Dat was voor Niels Meijssen de aanleiding voor een bericht op netwerksite LinkedIn. Hij stoorde zich al langer aan de werkwijze van Booking en kondigde nu aan: bij duizend likes op dit bericht begin ik een crowdfundingactie om een alternatief voor Booking op te zetten.

Dat was in mei. Het bericht is inmiddels tweeënhalf miljoen keer bekeken en die crowdfundingactie loopt. Beterboeken heet het bedrijf voorlopig. Meijssen, werkzaam bij het Delftse appbouwersbedrijf TodayTomorrow, wil er in acht weken 1 miljoen euro voor binnenhalen, hij is nu halverwege en zit op ruim 570.000 euro.

Monopolie

Wat er mis is met Booking? Allereerst die zogeheten dark patterns op de site van Booking, zegt Meijssen, de trucs om klanten te verleiden met mededelingen als ‘nog een kamer vrij’ en ‘er kijken nu vijf mensen naar dezelfde kamer’ – iets wat Booking trouwens zegt niet meer te doen.

Belangrijker nog, vervolgt hij, is het misbruik dat Booking maakt van zijn machtspositie. Samen met Expedia heeft Booking zo’n beetje het monopolie op hotelboekingen en daarom kunnen hotels bijna niet om die twee heen. Booking gebruikt die macht bijvoorbeeld om eenzijdig te bepalen hoeveel commissie een hotel moet afdragen per boeking, en dat kan oplopen tot 25 procent.

Dat moet anders, vindt Meijssen. Beterboeken wil 10 procent commissie vragen en zal hotels geen aanvullende voorwaarden opleggen, zoals Booking doet. Geen eisen op het gebied van annuleringen, geen verbod op aanbiedingen op de eigen hotelsite. “Een dienende rol.”

Gigantische markt

Opboksen tegen een gigant als Booking, midden in coronatijd: Meijssen denkt dat het kan. De hotelbranche heeft het zwaar, ja – ook Booking moet een kwart van zijn 17.500 medewerkers ontslaan. “Maar de branche krabbelt wel weer overeind. Tegen die tijd zijn wij klaar met onze site. En we hoeven Booking niet te verslaan. De markt is gigantisch, met in gewone tijden twee miljard overnachtingen in Europa per jaar. Als wij daar 0,1 procent van af snoepen, zijn we al een gigabedrijf.”

Zit de hotelbranche op zoiets te wachten? Ook daar groeit de weerstand tegen bedrijven als Booking. In het begin van de coronacrisis vorderden die rücksichtslos vooruitbetaalde boekingen terug. “Er was geen enkele empathie”, zegt een woordvoerder van branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN). “En ze houden vast aan hoge commissies, terwijl de prijzen enorm onder druk staan.”

Dat betekent nog niet dat hotels uitkijken naar nieuwe boekingsbedrijven, zegt de KHN-woordvoerder. “En de grote sites houden starters aardig buiten de deur. Die investeren miljoenen per jaar in Google-advertenties, een startende site komt dus minder snel naar voren bij zoekopdrachten.”

Meester over eigen boekingen

Toch is Beterboeken niet de enige onderneming die denkt dat de tijd rijp is voor een offensief tegen de monopolisten. Ook Hoteliers.com gaat het proberen. Dat bedrijf heeft zich de afgelopen jaren vooral gericht op alle soorten hotelsoftware, maar wil nu ook zijn reserveringssite ‘herlanceren’. “Booking heeft de macht van het getal”, zegt sales director Erwin Kleiboer. “Daardoor kunnen hotels erop vertrouwen dat hun gasten via Booking toch wel binnenkomen. Maar tegen een hoge prijs. En ze zijn het contact met de klant kwijt geraakt.”

De werkwijze van Hoteliers.com is simpel. Hotels betalen voor hun lidmaatschap plus een maandelijks bedrag en kunnen daarmee met 50 euro klaar zijn. Kleiboer: “Dat ben je bij Booking kwijt voor een paar reserveringen”. Klanten kunnen zoeken op Hoteliers.com en daarna doorklikken naar de eigen site van het hotel, om daar te boeken. ‘Eerlijk’, noemt Kleiboer het. “Hotels worden zo weer meester over hun eigen boekingen.”

Anders dan Beterboeken begint Hoteliers.com niet bij nul, want zo’n 1200 hotels zijn al bij het bedrijf aangesloten. Alleen onder hotelgasten moet de site nog bekend worden. “Jij krijgt korting, het hotel betaalt geen commissie”, houdt Hoteliers.com hotelzoekers voor die de site hebben weten te vinden. Of dat genoeg is, moet nog blijken.

Blauwdruk

Maar Beterboeken wil meer, veel meer. Het kan een ‘gigabedrijf’ worden, ja. Maar niet zoals Booking of Airbnb of al die andere bedrijven in de platformeconomie die ooit klein en sympathiek begonnen. “De oprichters hadden vast goede bedoelingen”, zegt Meijssen. “Maar als zo’n onderneming twee of drie keer wordt overgenomen door anderen, gaan aandeelhouders de koers bepalen. Dan draait het al snel alleen maar om winstmaximalisatie.”

Om dat te voorkomen kiest Beterboeken voor steward-ownership. Dat houdt in dat mensen die geld in het bedrijf steken wel recht krijgen op een deel van de winst, maar geen recht om mee te beslissen over de bedrijfsstrategie. Sterker nog, wie bij Beterboeken drie keer zijn inleg heeft terugverdiend, is automatisch uitgekocht als aandeelhouder. “Zo zorgen we dat we onze missie voor ogen houden”, zegt Meijssen, “in plaats van louter te mikken op winst.”

De platformeconomie moet veranderen, dat is Meijssens échte ambitie. “Wij willen de opzet van Beterboeken uitdragen als een blauwdruk, als een voorbeeld dat het ook anders kan.”

