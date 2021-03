Een half warenhuis voor jezelf alleen, winkelt dat lekker?

Het mag dan uit virusnood zijn geboren, het is toch de droom van elke winkelfanaat: een half warenhuis voor jezelf hebben. Het kan met winkelen op afspraak, de meest recente lockdown-uitweg, die het kabinet sinds woensdag toestaat. Bij de Hema aan de Alkmaarse Langestraat staan ze met smart op een weerzien met de klanten te wachten. “Wij staan te springen”, zegt filiaalmanager Marja Kramer. Ideaal vindt ze het niet om slechts twee klanten per verdieping te mogen ontvangen − en dat ook nog in tijdslots − maar het is iets. Dus geniet Kramer maar van wat wel kan. “Elk stapje is een feestje, net of je jarig bent”, zegt ze.

Erg groot is de belangstelling nog niet. Kramer toont een app op haar telefoon, waarop ze precies ziet wie er komt, hoe laat en voor hoelang. Vandaag verwacht ze vooralsnog dertien mensen. “Ik hoop dat we zaterdag het maximale aantal van 144 klanten halen.” Een winkelbezoekje mag theoretisch 10 minuten duren, met een uitloop van 5 minuten. Een langer tijdslot boeken kan óók, bijvoorbeeld als je gordijnen moet hebben. Daar trekt Kramer ongeveer een halfuur met de klant voor uit. In de app kunnen klanten ook aangeven waarvoor ze komen. Dat blijken opvallend vaak kantoorspullen te zijn, baby-artikelen, ondergoed en gebak. Als ze dan toch een warenhuis boeken, dan niet voor één potlood, zo lijkt de gedachte bij de meeste klanten.

Een date met je favoriete winkel

Een date met je favoriete winkel (vier uur van tevoren online of telefonisch te boeken) komt boven op de eerdere versoepeling die het mogelijk maakte een bestelling aan de deur af te halen, het zogenoemde click & collect. Van die laatste optie maken ongeveer driehonderd mensen per dag gebruik bij dit filiaal van Hema. Toch heeft Kramer een duidelijke voorkeur voor het ‘ouderwets’ binnen mogen ontvangen van klanten: “Dat is toch het allerleukste van winkeltje spelen”.

Niet alle klanten die hier woensdag zijn, blijken zich bewust van wat er mag. Cathalie Verduijn heeft haar mandje wel al vol, maar dat zijn spullen die ze voor haar werkgever moest halen. “Ik heb ook niet zelf geboekt en dacht dat ik alleen deze spullen mocht halen, maar nu ik hier toch ben, merk ik dat ik het winkelen wel heb gemist.” Ze snuffelt nog snel even rond tussen de babykleertjes. Maar om nu te zeggen dat het voor haar voelt als een warenhuis voor zichzelf, waar ze in alle rust kan shoppen – nee, dat zeker niet: “Dit voelt heel erg als tijdsdruk, ik word er helemaal onrustig van. Dus ik ga snel verder, als je het niet erg vindt, want de tijd is bijna op.”

Leven in de brouwerij

Niet alle winkels doen mee aan het op afspraak klanten ontvangen. In de rest van de Langestraat is wel iets meer leven in de brouwerij dan vóór de maatregel, maar er zijn ook ondernemers die de luiken gesloten houden. Zelfs kledingreus H&M gebruikt de coronacrisis liever om de grootste van de twee vestigingen in deze straat grondig te verbouwen.

Ook landelijk lijkt de animo wisselend. Action en Wibra maakten al melding van duizenden afspraken met klanten. De Bijenkorf en woonwarenhuis Ikea bedanken vriendelijk voor de milde handreiking van het kabinet en doen niet mee.

Brancheorganisatie INretail is eveneens verre van enthousiast over het shoppen op afspraak. “Dit is écht niet de ultieme oplossing”, zegt Paul te Grotenhuis van INretail. “Er staan nu 56.000 winkels op een miniem kiertje. Zij kunnen met click & collect en met winkelen op afspraak nooit een rendabele omzet halen.” Volgens de brancheorganisatie kunnen winkels best veilig open, als de protocollen van de eerste lockdown weer uit de kast worden gehaald. Te Grotenhuis: “Winkels dreigen massaal te bezwijken, waarmee tot 60.000 banen op de tocht staan”.

Maandag dient een kort geding van INretail tegen de staat om een ruimere heropening van winkels af te dwingen.

