Een groeiend aantal vrouwen kan financieel voor zichzelf zorgen

Na de geboorte van hun eerste kind blijft een toenemend aantal moeders werken, waardoor ze vaker economisch zelfstandig zijn. In 2011 was 57 procent van de vrouwen met jonge kinderen en een partner in staat om financieel voor zichzelf te zorgen. Vorig jaar was dat gestegen naar bijna 65 procent. Dit meldt het CBS vandaag op basis van de nieuwste cijfers van de databank van de Emancipatiemonitor.

Daarmee liggen de jonge moeders boven het landelijk gemiddelde van alle vrouwen tussen de 15 en 65 jaar.

In 2018 had 62 procent van alle vrouwen in die leeftijd – en niet meer studerend – voldoende inkomen om de eigen boontjes doppen. Alhoewel dit geen vetpot hoeft te zijn, want volgens de definitie zijn burgers al economisch zelfstandig als ze werken voor een salaris op het niveau van een bijstandsuitkering. Dat lag in 2018 op 960 euro netto per maand voor alleenstaanden.

Van de mannen was ruim 80 procent economisch zelfstandig. Zij verdienden in doorsnee 50.000 euro bruto per jaar, bij vrouwen lag dat op 31.000 euro. Het verschil ligt vooral aan de arbeidsduur. Mannen werken overwegend voltijds, vrouwen meestal in deeltijd. De verschillen tussen mannen en vrouwen worden wel kleiner.

Gedurende de economische crisis bleef het aandeel economisch zelfstandige vrouwen min of meer gelijk. Bij mannen was er een lichte daling doordat zij vaker in bedrijfstakken werkten waar grote ontslagrondes plaatsvonden, zoals in de bouw. Sinds 2014 neemt de economische zelfstandigheid voor zowel mannen als vrouwen weer toe.

In 2018 waren bijna 1,8 miljoen vrouwen en 933.000 mannen niet economisch zelfstandig. Voor eenderde van deze vrouwen was werk wel de belangrijkste inkomensbron.

Toch was het inkomen te laag om het niveau van de bijstand te halen. Ruim eenvijfde van deze vrouwen heeft helemaal geen eigen inkomen. Vrijwel altijd zijn dit vrouwen die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van hun partner.

Lees ook:

Het is nog geen echte inhaalslag, maar vrouwen zijn iets vaker kostwinner.

Vrouwen hebben iets vaker dan voorheen een hoger inkomen dan hun partner.Dat blijkt uit CBS­-cijfers die door deze krant zijn geanalyseerd.