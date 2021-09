Een gewoon hotel? Saai. Maar slapen in een rioolbuis vergeet je nooit

Ergens op Schiphol stond ooit een levensgroot sixpack, gebruikt als verkooppunt van snacks. De eigenaar heeft het omgebouwd, en nu kun je er overnachten. Liever slapen in een rioolbuis? Dat kan ook. Die ligt op een camping bij Lelystad, met een kleiner buisje om in te barbecuen ernaast.

“Mensen zijn meer dan ooit op zoek naar een belevenis en een overnachting in een saai hotel past daar niet bij”, zegt Mark Borgman, medeoprichter van de site Vipio, waar zulke bijzondere overnachtingen te boeken zijn. “Liever een overnachting die je nooit meer vergeet dan slapen in een gewoon hotel.”

Borgman en zijn twee companen zijn afkomstig van veilingsite Catawiki, heel snel heel groot geworden, en ze hadden zin in iets nieuws. Dat werd dus Vipio, een platform waar mensen uitsluitend bijzondere overnachtingen kunnen vinden én boeken.

Een gouden greep, juist in coronatijd – de site ging vorig jaar juni de lucht in. Gewone hotels hadden het zwaar, en volgens het CBS lag hun omzet vorig kwartaal nog steeds 62 procent lager dan voor corona. “Voor ons een perfecte periode””, zegt Borgman. “Mensen konden geen weekendje Barcelona meer boeken, dus waren ze op zoek naar iets anders bijzonders. Ze wisten ons meteen te vinden.”

Het break-evenpoint is nog lang niet bereikt, en dat hoeft ook niet. Eerst groeien. In aantal accommodaties – Vipio biedt er vijfhonderd aan, maar volgens Borgman zijn er in Nederland “misschien wel vijfduizend” – en vooral in naamsbekendheid. “Net zo bekend als Airbnb, dat is ons streven.”

Nee, Airbnb biedt geen omgebouwde vuilcontainer aan. Maar Vipio dus wel.

Lees ook:

De toerismesector kromp in 2020 met bijna de helft. ‘Deze nachtmerrie is nog lang niet voorbij’

Dat de toerismebranche door de coronapandemie een jasje uit zou doen, werd al gevreesd. Het werd een jas.