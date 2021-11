Een gevreesde oude bekende meldt zich op het pluimvee-erf. Tienduizenden kippen zijn afgemaakt

Het griepspook dwaalt weer over het erf van pluimveehouders. Hoe langer hoe meer bedrijven zijn door de vogelgriep getroffen en de lijst met besmette boerderijen groeit.

Bij een pluimveebedrijf in het Groningse Lutjegast zijn alle 48.000 legkippen uit voorzorg gedood door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). In Otterlo (Gelderland) en in het Noord-Hollandse Grootschermer werden samen meer dan 110.000 kippen afgemaakt. Een eendenbedrijf in Zeewolde moest 21.000 dieren laten ruimen. In diezelfde plaats moesten eerder ook al 10.000 vogels worden afgemaakt. Bij een biologische kippenboer in Barneveld kostte de vogelgriep het leven aan 9500 kippen.

In ‘kippenhoofdstad’ Barneveld zijn de consequenties groot. In de zone van 10 kilometer rondom het getroffen bedrijf hebben 277 pluimveebedrijven te maken met een vervoersverbod en andere maatregelen. Maar niet alleen commerciële bedrijven hebben de ziekte over de vloer. Zo werden in het Friese Parrega 200 dieren geruimd bij een hobbypluimveehouder in watervogels en bij een kleine pluimveehouder in Assendelft werden 190 kippen gedood.

Meerdere gevallen in een korte periode

“Iedereen die gevogelte heeft kan getroffen worden”, zegt Eltjo Bethlehem, zakelijk manager van het Poultry Expertise Centre in Ede. “We zijn de laatste jaren frequent door de ziekte geraakt. Nu zijn er meerdere gevallen in een korte periode. Het is zorgelijk.”

De schrik zit er goed in bij de branche, terwijl de rust juist min of meer was weergekeerd na een eerdere ophokplicht van zo’n negen maanden. Ook deze keer gaat het om een schadelijke variant van de griep. Volgens Nancy Beerens, hoofd van het laboratorium vogelgriep van Wageningen University en Research in Lelystad, is de huidige variant te vergelijken met de vorige. “Dit virus noemen we hoog pathogeen, wat betekent dat het onherroepelijk sterfte veroorzaakt bij een dier waarbij deze variant wordt vastgesteld.”

Voor Nederland worden de vogels bij het lab van Beerens getest. De ziekte wordt verspreid door wilde trekvogels en is daarom seizoensgebonden. “De vogels wisselen het virus uit in de broedgebieden en vliegen vervolgens uit in het trekseizoen. Ze dragen de ziekte ook over via vogelpoep.” Volgens Beerens zit er niets anders op dan alle maatregelen volgen. Die gelden ook voor mensen die het erf van een pluimveehouder betreden of een ander bedrijf waar gevogelte wordt gehouden: “Dus omkleden, douchen en schoenen reinigen.”

Dieren afschermen

Landbouwminister Carola Schouten kondigde eind oktober een ophokplicht aan voor commerciële pluimveehouders. Verder geldt er een vervoersverbod voor vogels, consumptie-eieren, vogelmest en gebruikt strooisel in een straal van tien kilometer rondom getroffen bedrijven. In het gebied rondom de pluimveehouder in Lutjegast is ook een jachtverbod ingesteld. Om het zekere voor het onzekere te nemen moeten dierentuinen, kinderboerderijen en houders van hobbyvogels hun dieren afschermen en zijn tentoonstellingen en wedstrijden met pluimvee en vogels verboden.

De economische schade valt voor een getroffen kippenboer op het eerste gezicht nog mee, weet Peter van Horne, pluimvee-econoom bij Wageningen University en Research. “Specialisten komen bij de boer langs en taxeren zijn dieren op waarde. De boer krijgt dan compensatie van de marktwaarde, die door het ministerie van landbouw en door de EU wordt betaald. Dat is netjes geregeld.” Toch is er een ernstige ‘maar’: “Als de dieren zijn geruimd zit een boer maanden met een lege stal. Die moet eerst worden vrijgegeven, dan moet hij nieuwe kippen bestellen en al die tijd heeft hij geen inkomsten. En dat wordt niet vergoed.”

Voor de Nederlandse pluimveebranche is de vogelgriep ook een behoorlijke schadepost, zegt Van Horne. Gevolgschade, noemen ze dat. “Binnen Europa vallen de gevolgen mee. Maar als Nederland één geval heeft, gaan sommige landen buiten Europa, bijvoorbeeld Japan, op slot voor onze kip- en ei-producten. Denk aan ei-poeder. Dus niet alleen de getroffen boeren, maar de hele branche kampt met de gevolgen van de vogelgriep.”

Lees ook:

Toch weer vogelgriep in Nederland: bedrijf geruimd en landelijk geldt een ophokplicht

De vogelgriep leek weg, maar is terug. Bedrijven moeten hun pluimvee weer binnenhouden.