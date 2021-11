Een gebed zonder end: nog altijd geen einde aan monsterzaak rond Russische oliegigant Joekos

Wat de apotheose had moeten worden van een slepend juridisch gevecht tussen de Russische staat en drie voormalig aandeelhouders van het ontmantelde Russische olieconcern Joekos Oil, eindigde vrijdag in een anticlimax. Er werd verwacht dat de Hoge Raad definitief een klap zou geven op de zaak. Maar de hoogste rechter in civiele, fiscale en strafzaken wees de monsterzaak door naar het gerechtshof in Amsterdam.

Concreet houdt de uitspraak van de Hoge Raad in dat Rusland voorlopig geen schadevergoeding hoeft te betalen aan de ex-aandeelhouders van Joekos. Het Hof van Arbitrage in Den Haag oordeelde in 2014 dat dat juist wel moest en bepaalde de hoogte van de compensatie op maar liefst 50 miljard dollar. De oud-vennoten maakten daar volgens de arbiters aanspraak op vanwege de ontmanteling van het olieconcern die de Russische overheid in 2004 in gang zette nadat de voormalig eigenaar van het bedrijf, Michail Chodorkovski, een jaar eerder was gearresteerd.

Gebed zonder eind

Het proces wordt in Nederland gevoerd omdat de ex-aandeelhouders ooit hun zaak startten bij het Permanente Hof van Arbitrage in Den Haag. De afgelopen zeven jaar ontaardde het conflict in een gebed zonder eind dat langs vele Nederlandse gerechtelijke instanties leidde. Na de eerste uitspraak van het Hof van Arbitrage in 2014 oordeelde een reguliere rechtbank twee jaar later dat het Haagse hof destijds niet bevoegd was. In 2020 was het gerechtshof in Den Haag van mening dat de arbitragerechters in 2014 wél bevoegd waren, en oordeelde dat de oud-aandeelhouders dus recht hadden op de toegewezen schadevergoeding.

Maar Rusland liet het er niet bij zitten en ging in cassatie bij de Hoge Raad. Die kaatste de zaak vrijdag door naar het gerechtshof in Amsterdam. Als reden daarvoor geeft de Hoge Raad dat het gerechtshof in Den Haag in 2020 ten onrechte het betoog van de Russen buiten beschouwing liet dat de voormalige aandeelhouders van Joekos in de arbitrageprocedure bedrog zouden hebben gepleegd.

Dus ligt de hete aardappel nu bij de vijfde Nederlandse gerechtelijke instantie op het bureau. Aan haar de taak om de zaak opnieuw te bekijken en te beoordelen. Een beladen karwei, aangezien de zaak zich afspeelt tegen de achtergrond van een conflict tussen de Russische president Poetin en Chodorkovski, die vlak na de eeuwwisseling gold als de rijkste man van Rusland met een geschat vermogen van vijftien miljard dollar.

Kemphanen

De vete tussen de twee kemphanen krijgt gestalte in 2003 als Chodorkovski een onzichtbare lijn overschrijdt door zich met de politiek van Poetin te bemoeien. Tijdens een vergadering van de president met de belangrijkste zakenlui van Rusland die live op televisie wordt uitgezonden, stelt Chodorkovski de ongebreidelde corruptie aan de kaak en merkt hij zijdelings op dat die dankzij het beleid van Poetin hoogtij kan vieren.

De publiekelijke beschimping van de president luidt het begin in van het einde van Chodorkovski. In 2003 belandt hij in een strafkamp in Siberië vanwege fraude en belastingontduiking. Kort daarna begint het Kremlin met de ontmanteling van Joekos. Het bedrijf wordt opgeknipt in kleine stukken en belandt via schimmige veilingen in handen van staatsoliebedrijf Rosneft dat sinds 2004 onder leiding staat van Igor Setsjin, een vriend van Poetin. Chodorkovski zit tien jaar vast en leeft sinds zijn vrijlating in ballingschap in Zwitserland.

Een zuiver politieke vervolging, menen de drie voormalig aandeelhouders die erop wijzen dat Chodorkovski bekend stond als Poetincriticus en dat het proces tegen de oliemagnaat zich pas ontvouwde na diens kritiek op de president. Het drietal (waar Chodorkovski niet bij hoort) stapt naar de rechter en eist een schadevergoeding. Dat was in 2005. Zestien jaar later en vier uitspraken verder is het einde nog niet in zicht en laat de apotheose op zich wachten.

Lees ook:

Wodka moet Moskou op de knieën krijgen om miljardenclaim Joekos

Aandeelhouders van het voormalige Russische oliebedrijf Joekos hebben de rechten van enkele Russische drankmerken overgenomen. Daarmee willen ze Moskou dwingen tot het betalen van een miljardenclaim.