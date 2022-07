Een gastekort in Nederland? Welnee, ‘al hebben we in de winter wel een dekentje nodig’

De kans dat Nederland in de winter over te weinig gas beschikt, is niet groot. In principe heeft Nederland gas genoeg. Het is hoogstwaarschijnlijk niet nodig om de gasproductie uit het Groningenveld te verhogen. “Ook als we een jaar lang zonder Russisch gas komen te zitten, zitten we er warmpjes bij, al hebben we daar dan wel een dekentje bij nodig.” Een van de voorwaarden daarvoor is wel dat bedrijven en huishoudens zuinig met energie blijven omspringen.

Dat zegt Bart Jan Hoevers, directeur van Gasunie Transport Services, de dochter van Gasunie die verantwoordelijk is voor het transport van gas, op basis van eigen onderzoek. Experts die stellen dat de kans behoorlijk groot is dat Nederland al snel, of in de loop van de winter, gas tekort zal komen, zijn volgens hem te pessimistisch. Zelfs als Rusland volgende week zou besluiten om de belangrijkste gaspijpleiding naar West-Europa (Nord Stream 1) niet te heropenen – die is nu dicht vanwege onderhoud – hoeft Nederland geen gastekorten te vrezen.

Dat komt deels, zegt Hoevers, doordat kolencentrales sinds kort weer volop kunnen draaien, in plaats van op 35 procent, zoals het kabinet aanvankelijk had bepaald. Daardoor zal er minder gas nodig zijn voor de productie van stroom. Hoevers stelt dat de kolencentrales dan wel het hele jaar door moeten blijven produceren. Dat heeft uit milieu-oogpunt een nadeel: kolencentrales stoten meer CO 2 uit dan gascentrales.

Gasprijzen nopen tot energiezuinigheid

Een gastekort is verder onwaarschijnlijk omdat het gasverbruik nu twintig procent lager ligt dan normaal. Dat komt door de hoge gasprijzen: die nopen zowel burger als bedrijven tot energiezuinigheid. Er zijn zelfs bedrijven die door die hoge prijzen met produceren zijn gestopt. Omdat de gasprijzen erg hoog blijven, denkt Hoevers dat het gasverbruik voorlopig laag blijft. Gebeurt dat niet, dan kan er wel een tekort aan gas komen. Dat zou ook kunnen als de winter veel strenger wordt dan normaal.

Optimistisch is Hoevers over de hoeveelheid vloeibaar gas (lng) die in Nederland zal arriveren. Bij de Gate Terminal in Rotterdam, waar vloeibaar gas weer gasvormig wordt gemaakt, is het druk. Bovendien komen er in de nazomer twee drijvende lng-omvormers bij, in het Eemshavengebied. Die worden aangesloten op het Nederlandse gasnet. De twee drijvende installaties moeten wel volop gaan draaien, zegt Hoevers. En de prijzen voor lng zijn hoog.

Hij erkent dat het niet zeker is dat al dat geïmporteerde vloeibare gas in Nederland blijft: het kan naar buitenlandse afnemers gaan die meer bieden dan Nederlandse bieders. Maar er is voor Nederland genoeg, stelt Hoevers op basis van eerdere ervaringen. Shell en het Tsjechische Cez hebben al lng ingekocht dat in de Eemshaven gasvormig wordt gemaakt. Dat gas gaat deels naar Nederland, maar ook naar België en Duitsland en in de winter naar Engeland.

Mogelijk problemen voor het Duitse gasnet

Ook als Duitsland, en andere Europese landen, bij Nederland aankloppen voor extra gas, zullen er in Nederland geen tekorten ontstaan, verwacht Hoevers. De importcapaciteit van Duitsland is sowieso beperkt, zegt hij. Mocht Duitsland enorme hoeveelheden gas nodig hebben om bedrijven draaiend en huizen en kantoren warm te houden, dan kan het Duitse gasnet dat niet aan.

Optimistisch is hij ook over de hoeveelheid gas die ondergronds is opgeslagen en die als buffervoorraad fungeert. De velden, waarvan die in Norg, Grijpskerk en Bergermeer de grootste zijn, zitten nu voor zo’n 60 procent vol. “Dat is twee keer zoveel als er vorig jaar in zat en ongeveer net zoveel als het gemiddelde de afgelopen vijf jaar.” Hoevers verwacht dat de opslagplaatsen voor zo’n tachtig procent kunnen worden gevuld. Dat volstaat in zijn optiek. Het Groningenveld hoeft dan ook niet extra worden aangesproken, vermoedt hij. Het kabinet is dat trouwens ook niet van plan. Alleen bij uiterste noodzaak wil het kabinet een extra beroep doen op het Groningenveld.

Met het gas uit de kleine velden, een klein beetje gas uit het Groningenveld, gas uit Noorwegen en met het geïmporteerde vloeibaar gas moet Nederland kunnen uitkomen, verwacht Hoevers. Gas is er in principe genoeg, zolang er geen bijzondere dingen gebeuren, zoals een strenge winter, een plots stijgend gasverbruik of een tegenvaller bij de import of de productie van vloeibaar gas. Maar als er wel iets bijzonders gebeurt, kan Nederland knijp komen te zitten. Hoevers: “Laatst was er bijna een staking in de Noorse gasproductie. Normaliter zou zo’n staking geen probleem zijn, keken we daar ontspannen naar. Maar nu niet.”

