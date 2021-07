Eén foutje, en wereldwijd zijn websites onbereikbaar. Hoe kan dat?

Veel websites waren donderdagavond plotseling niet te bereiken. Een klein uur lang lagen de websites van Trouw en andere kranten ‘eruit’, was Nu.nl onbezoekbaar, was het onmogelijk een ticket te kopen via de site van de Nederlandse Spoorwegen of een online betaling te doen via de Rabobank en andere banken. Ook de sites van Airbnb, Amazon, kledingwebwinkel Zalando, PlayStation en pakjesbezorger FedEX, om er maar een paar in de wereld te noemen, waren tussen iets voor zes en zeven uur niet of slecht bereikbaar.

Waar zat het probleem?

De makke zat bij Akamai, een Amerikaans techbedrijf dat er, normaliter althans, juist voor zorgt dat het bezoek aan websites soepel verloopt. Het bedrijf ‘regelt’ onder andere dat niet iedereen via dezelfde weg op een site terechtkomt. Door het verkeer te spreiden, blijven websites goed toegankelijk.

Akamai zorgt er ook voor dat de inhoud van websites tijdelijk op servers wordt gezet die in de buurt van de bezoekers staan. Dat komt de snelheid en de betrouwbaarheid van het internetverkeer ten goede.

Daarnaast zorgt Akamai voor beveiliging tegen massale aanvallen op websites. Door zo’n massale aanval, in jargon: ddos, raken sites overbelast en vallen ze uit.

Klanten betalen Akamai voor deze diensten. Wie die klanten zijn, weten we sinds donderdagavond.

Akamai? Nooit van gehoord

“Akamai is de top in zijn vakgebied. Ze zijn echt heel goed”, zegt Erik Bais, oprichter van A2B Internet, dat internetverbindingen voor bedrijven aanbiedt. “Toen er een paar jaar geleden massaal aanvallen waren op sites van banken en bedrijven, klopten veel van die bedrijven bij Akamai aan.”

Akamai, Hawaiiaans voor slim of knap, werd in 1998 opgericht en is sindsdien stevig gegroeid. Het haalde vorig jaar een omzet van 3,2 miljard dollar en een winst van 557 miljoen. Er werken ruim 8500 mensen bij de firma die, naar eigen zeggen, onder andere 925 hard- en softwarebedrijven, 825 winkelbedrijven, 300 banken, 300 telecombedrijven en 275 overheden als klant heeft.

Veel concurrenten heeft het bedrijf niet. Cloudfare is er een, Fastly een andere en dan zijn er wat kleinere partijen. Bij Fastly ging het op 8 juni mis, met als gevolg dat sites van onder meer Amazon, Spotify, The New York Times en de Britse overheid een tijdje onbereikbaar waren. Dat er donderdag ook bij Akamai iets fout ging, is ‘exceptioneel’, stelt Bais.

Wat ging er dan fout?

Het is niet helemaal duidelijk wat er fout ging. Volgens het bedrijf was er geen sprake van een hack. Waarschijnlijk ging er iets fout bij het aanpassen (updaten) van de software. Akamai meldde in een tweet dat er iets mis was met zijn DNS-dienst. Zo’n dienst vertaalt de naam van een website (trouw.nl) in een IP-adres (het internetadres), dat bestaat uit cijfers en punten. Na de update bleek die vertaling ineens onmogelijk, waardoor veel sites onbereikbaar waren. Akamai ontdekte het euvel snel en draaide de update terug. Bij Fastly was er op 8 juni ook een softwareprobleem. Dat werd toen binnen het uur grotendeels opgelost, al waren er websites die drie uur niet te bezoeken waren.

Onbereikbaar door één foutje. Dat klinkt eng.

Het geeft te denken, ja. Bedrijven als Akamai spelen een sleutelrol in het webverkeer, en veel bedrijven zijn van ze afhankelijk: ook hele grote, ook bedrijven die het vooral of helemaal van internetverkopen moeten hebben. Om die afhankelijkheid te verminderen, kunnen zij aankloppen bij Akamai’s concurrenten. Dan kunnen ze hun risico spreiden.

Een aantal klanten van Akamai zal dat sowieso al gedaan hebben, omdat bedrijven nu eenmaal niet graag afhankelijk zijn van een enkele partij. Het alternatief is dat bedrijven zelf zorgen voor een goede bereikbaarheid van hun websites. Maar of dat beter zal werken? Bais betwijfelt dat ten zeerste. Het is immers niet voor niets dat ze juist met een partij als Akamai in zee gingen.

