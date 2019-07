Een foto of mooie cijfers op je cv doen er niet toe als je Ahmed heet

Erbovenuit willen steken. Extra je best doen om jezelf zo goed en betrouwbaar mogelijk te presenteren. Kortom, je als jongere met een niet-westerse migratieachtergrond willen ‘invechten’ in de arbeidsmarkt. Heeft dat zin? Nee, blijkt nu uit het grootste onderzoek hiernaar ooit in Nederland.

Loze woorden Rutte

De onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en het Sociaal Cultureel Planbureau laten daarmee zien dat premier Mark Rutte deze jongeren vier jaar geleden een onwerkbaar advies gaf. Nieuwe Nederlanders moesten extra hun best moeten doen als het op solliciteren aankomt, vond hij.

Na een experiment van ongekende omvang kunnen universitair hoofddocent Bram Lancee (UvA) en zijn medewerkers nu voor het eerst hard maken dat de cv-opbouw niets verandert aan de kloof met autochtone mede-sollicitanten. Tussen 2016 en 2018 stuurden ze ruim vierduizend fictieve cv’s en brieven als reactie op bestaande vacatures. Dat zijn er zoveel dat Lancee variaties kon aanbrengen in de cv’s en brieven, terwijl de zo ontstane deelgroepen groot genoeg blijven om het statistisch verantwoord te houden. In totaal bekeek het team de sollicitatiekansen van 35 verschillende etnische groepen, die zich ook nog eens op vier verschillende manieren in de kijker speelden bij de reacties op de vacatures.

Extra informatie zinloos

En dan blijkt het vechten tegen de bierkaai voor iemand wiens familie oorspronkelijk uit Marokko, Turkije of de Antillen komt. Een foto van zichzelf meesturen, en naast de behaalde diploma’s ook de mooie bijbehorende cijferlijst bijvoegen? In bulletpoints benadrukken hoe vol vertrouwen en vriendelijk ex-collega’s tegen ze aankeken? Of in de sollicitatiebrief benoemen hoe ze steeds de targets hebben gehaald op de werkvloer van die vorige baan? Geen van al die zaken verkleinde de kloof met de autochtone concurrent. Sterker, mensen met een niet-westerse migratieachtergrond hadden na het bijvoegen van álle extra informatiepunten evenveel kans uitgenodigd te worden als een autochtone Nederlander die nagenoeg niets extra’s aanleverde.

In het algemeen heeft die laatste zo’n veertig procent meer kans op een gesprek dan iemand met een niet-westerse achtergrond. Dat komt overeen met eerdere onderzoeken. Beide groepen hadden meer kans naarmate ze meer informatie over zichzelf en vorige banen aanleverden, maar de kloof werd er niet kleiner door.

“Wat dit onderzoek niet zegt, is waaróm werkgevers sommige groepen vaker afwijzen dan andere”, zegt Lancee. Wel lijkt er een simpele wetmatigheid: hoe groter de afstand met de sollicitant, hoe kleiner de kans op een uitnodiging. “Afstand in kilometers, dus als de familielijn uit een verder land stamt, en afstand in cultuur. Hoe meer het land van herkomst verschilt met Nederland, hoe groter de terughoudendheid bij het aannemen, lijkt het.”

Het woordje 'moslim’

Ook religie speelt mee. In het bijzonder: de islam. “Wij zien statistisch een hard verschil tussen de kansen van sollicitanten die het woordje ‘moslim’ in hun cv hadden staan.” Dat woordje voegde hij toe in het gedeelte waarin de zogenaamde sollicitanten aangaven vrijwilligerswerk te doen. Sommige deden dat bij een christelijke stichting, andere bij een islamitische. “Alleen dat ene woord is al genoeg voor een extra achterstand. Bovenop de achterstand die zo iemand al had door een niet-westerse achtergrond.”

Het onderzoek komt nog geen week nadat staatssecretaris Tamara van Ark (sociale zaken) in een brief aan de Kamer schreef hoe het met de uitzendsector gesteld is. Te veel uitzendbureaus gaan nog mee in de vraag van werkgevers naar uitzendkrachten met een bepaalde achtergrond, blijkt uit onderzoek van de Inspectie SZW. Na de zomer stuurt ze een wetswijziging naar de Raad van State ter advies, waarin staat dat werkgevers harder afgerekend kunnen worden op dit soort werving.

Duidelijker eisen

“In Duitsland heeft elke sollicitatiecommissie iemand die moet toezien op een eerlijke werving”, zegt Lancee. Verder zou het volgens hem helpen om harde eisen te stellen aan waaraan iemand moet voldoen bij het solliciteren. “Spreek binnen het bedrijf bijvoorbeeld van te voren af dat iemand minstens vijf jaar ervaring moet hebben. Of dat een bepaald diploma is vereist.” Nu is dat soms niet eens vastgelegd van te voren, waardoor beoordelaars volgens Lancee onbewust veel meer afgaan op hun gevoel. Een eigenlijk niet goed in hun hoofd hebben waar ze op moeten letten bij het lezen van brieven en cv’s.

