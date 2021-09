Een fonds kocht de schuld van Naomi (27) op. Ze kwam uit de problemen en de samenleving is goedkoper uit

Een eigen plek om te wonen én een kat. Naomi (nu 27) kon er een paar jaar geleden alleen nog van dromen. Zestien was ze toen haar moeder ernstig ziek werd en in een verpleeghuis terecht kwam. Met haar stiefvader en zus boterde het niet. Thuis ging het niet meer, een andere plek had ze niet. Dus leidde ze een zwervend bestaan. Vaak sliep ze bij vrienden. Soms ook in een hotel, na een lange dag werken bij de McDonald’s in Delft. “Ik kreeg vaak korting als ik meteen een menu kwam brengen.”

Vier, vijf jaar lang was dat de situatie waarin Naomi verkeerde. Er was een ruzie met haar ex voor nodig om een verandering in gang te zetten. Dankzij de reclassering kwam ze in een project voor begeleid wonen. Maar een ontwricht leven is niet makkelijk te herstarten: Naomi had ook een schuld van ruim tienduizend euro opgebouwd. “Ik betaalde mijn zorgverzekering niet.”

Zoek eerst maar een baan

Zo’n schuld is doorgaans een garantie voor een hoop verlengde ellende. “Iemand als Naomi komt normaal gesproken niet in aanmerking voor schuldhulpverlening”, vertelt Rowan Noomen, projectleider bij stichting Jongeren Perspectief Fonds (JPF). “Dan is de boodschap: zoek eerst een baan zodat je kan gaan aflossen.” Maar jongeren met schulden hebben meestal een vrij complexe jeugd gehad en weinig kans om op de arbeidsmarkt te slagen. “Dan blijft iemand in laagbetaald werk hangen, zonder zicht op het aflossen van de schuld.”

Om met dat probleem te breken, koos de gemeente Den Haag vijf jaar terug voor een radicaal andere aanpak. Het JPF werd opgericht als een publiek-private samenwerking. Niet alleen de gemeente participeert erin, maar ook verzekeraar Aegon en het ING Nederland Fonds. Kern van de aanpak: het JPF neemt in het begin van het traject de schuld van een jongere over. Die kan zich vervolgens onder begeleiding van de gemeente concentreren op al het andere. Om vervolgens met een schone lei beginnen.

De schuld wordt door het JPF omgezet in een – aanzienlijk kleinere – schuld aan de gemeente. Het restant moet de jongere zelf terugbetalen: of met geld of in de vorm van een maatschappelijke tegenprestatie. Het Jongeren Perspectief Fonds startte als een Haags initiatief, maar is inmiddels in meer gemeenten actief. Onder andere Eindhoven, Almere, Emmen en Assen zijn met een soortgelijk traject begonnen.

De resultaten van het JPF in Den Haag zijn nu voor het eerst onderzocht. Voor veel jongeren werkt de aanpak: tweederde van de deelnemers uit 2017 en 2018 rondde het traject met succes af. Het overgrote deel van hen heeft geen nieuwe schulden opgebouwd. En misschien nog opvallender: ook de gemeente heeft er baat bij. Het hele traject, inclusief de opkoop van schulden en de inzet van personeel, kostte ruim een miljoen euro, maar Den Haag bespaarde tegelijk bijna 1,7 miljoen aan andere kosten, met name aan uitkeringen, en ook aan geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg.

Een praktijkmens, geen theoriemens

Wat nodig is, is een begeleider die écht zicht heeft op wat een jongere nodig heeft. “Een schuld is het topje van de ijsberg”, benadrukt Esther van der Wel, die Naomi vanaf 2016 begeleidde. “Bovendien ben ik hulpverlener nummer 28 in de rij. Ik zeg dan altijd: ‘Wat knap dat je hier nog zit. Dat je wéér je hele verhaal vertelt.’” Voor Naomi was dat in het begin lastig: ze was naar eigen zeggen ‘boos, bot en opstandig’. “Het kostte me acht maanden om tot haar door te dringen.”

Ook zonder de kopzorgen van een schuldenlast gaat zo’n traject met vallen en opstaan. “Ik wilde graag de beveiliging in”, vertelt Naomi. “Maar ik ben een praktijkmens, geen theoriemens. Dus ik haalde steeds mijn examen niet.” Toen ze niet verder mocht, pushte de afdeling inkomensvoorziening van de gemeente haar meteen naar een andere opleiding.

“Ik zag dat dat averechts werkte”, blikt Van der Wel terug. “Naomi was nog niet over die teleurstelling heen en werd daar opstandig van.” Van der Wel greep in. “Ik heb haar eerst een paar weken laten netflixen. Vervolgens kwam ze zelf met de opleiding tot verkeersregelaar, zo ongeveer het plan dat mijn collega van inkomensvoorziening ook in gedachten had.”

Die opleiding heeft Naomi wél afgerond. De eerste maanden dat ze aan het werk was, waren niet makkelijk. “Ik vond het eng om in het donker een auto te laten stoppen.” Maar op een verkeersplein in Roosendaal vond ze haar vertrouwen en sindsdien geniet ze van het werk. Van der Wel: “Naomi kan opstandig zijn. Maar als ze met dat karakter eenmaal ergens voor gaat, is ze niet te stoppen.” Ze heeft nu een baan en een plek om te wonen. En niet één, maar zelfs vier katten.

De achternaam van Naomi is bij de redactie bekend.

